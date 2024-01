"Tragikomiczna inscenizacja". Niemieckie media o sytuacji w Polsce

Niemieckie media piszą o "konflikcie między premierem a prezydentem Polski". "Według Dudy to, co robiło PiS przez osiem lat, było »bliskie narodowi i patriotyczne«, a to, co robi Tusk – »aroganckie«. Ten pogląd nie przeszkadza Dudzie żalić się w Davos akurat komisarz UE Verze Jourovej, że sprawy w jego kraju nie są już załatwiane prawidłowo i że w Polsce są więźniowie polityczni. To obłudne skargi, w które w UE nikt nie wierzy, a to utwierdza PiS w jego gniewnej narracji o imperialistycznej i ostatecznie niemieckiej, czyli wrogiej UE, która chce podporządkować sobie Polskę" – czytamy w tekście "Jego własna prawda" w dzienniku "Sueddeutsche Zeitung" ("SZ").

"Nowy rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska rządzi od grudnia. Jednak pełen nadziei duch optymizmu ustąpił miejsca nowej, tragikomicznej inscenizacji. Teraz odsunięte od władzy PiS ustala program" – wskazała agencja Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dziennikarze zwrócili również uwagę na "pokaz solidarności z zatrzymanymi posłami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem". Nie zabrakło także pochwał niemieckich dziennikarzy pod adresem polskiego premiera. Jak stwierdzili autorzy, Donald Tusk "chce przeforsować szybko coś, czego w Europie jeszcze nikt nie próbował – zawrócić na demokratyczny kurs państwo, którego instytucje zostały podkopane przez autorytarnie myślącą partię".

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. W związku z tym sąd wydał policji nakaz doprowadzenia byłych szefów CBA do aresztu. Sprawa stała się tym bardziej medialna, że politycy PiS zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.

W sprawie Kamińskiego i Wąsika mamy do czynienia ze sporem wynikającym z dwóch rozbieżnych stanowisk w zakresie skuteczności aktu łaski. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec polityków PiS prawo łaski (na podstawie art. 139 Konstytucji RP). Zrobił to po wyroku nieprawomocnym. Spór dotyczy tego, czy prezydent może ułaskawić kogoś, kto nie jest skazany prawomocnym wyrokiem.

