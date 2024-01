"Zwracam się do PiS-owców". Giertych: Ostatnia szansa, żebyście nie poszli siedzieć

W środę władze Koalicji Obywatelskiej powołały zespół ds. rozliczeń PiS, którego pracami będzie kierował Roman Giertych. Podczas konferencji prasowej w Sejmie mecenas powiedział, że celem zespołu jest doprowadzenie do tego, żeby winni różnego rodzaju przestępstw w postaci kradzieży i nadużyć władzy, zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

"Ostatnia szansa dla polityków PiS"

W czwartek wieczorem Giertych zamieścił na swoim kanale na YouTube film, w którym wezwał polityków Prawa i Sprawiedliwości do zgłaszania się w charakterze "świadka koronnego" w sprawach, które ma badać komisja. Polityk zapowiedział twarde rozliczenie wszystkich nadużyć i ostrzegł, że żaden z członków aparatu poprzedniego rządu nie uniknie kary.

– Zwracam się tutaj do PiS-owców, posłów PiS, żebyście nie myśleli, że ktokolwiek wam to odpuści, to będzie wszystko rozliczone do końca, do spodu. Niewinni nie mają się czego bać. Nie mówię tego szyderczo, ale uczciwie i prawdziwie. Jeżeli kto nie kradł, nie nadużywał władzy, to nie ma czego się bać, bo my jesteśmy uczciwi. My nie będziemy prześladować kogokolwiek jak nas prześladowano za nic – powiedział Giertych.

Dalej polityk wzywał obecną opozycję, aby pozbyła się złudzeń, co do możliwości uniknięcia kary za popełnione przestępstwa. Przekazał również, że już zgłosiło się do niego kilkudziesięciu prawników, którzy będą pomagać w działaniach komisji.

– Ośmielam się państwa prosić o tę pomoc, gdyż sam przecież w Sejmie pracuję społecznie i myślę, że każdy mógłby parę godzin poświęcić na cele publiczne a celem publicznym najważniejszym, jaki teraz jest przed nami to absolutne rozliczenie PiS-u do spodu, do ostatniej złotówki ukradzionych pieniędzy, do ostatniego czynu zabronionego popełnionego przez ostatnie 8 lat. To jest nasze zadanie – stwierdził Giertych.

