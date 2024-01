Kosiniak-Kamysz: Zawsze jesteśmy gotowi na wybory

– Po pierwsze, zawsze jesteśmy gotowi na wybory. Myślę, że gdyby wybory odbyły się teraz, to zwycięstwo "koalicji 15 października" byłoby jeszcze bardziej doniosłe, za co dziękujemy naszym wyborcom – stwierdził w czwartek w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Ale nie ma takiej możliwości, bo nie ma takiej przesłanki konstytucyjnej, która by uprawniała do rozwiązania parlamentu. Niedostarczenie budżetu do pana prezydenta w odpowiednim terminie, to jest przesłanka. My przyjęliśmy dzisiaj budżet w Sejmie. Będzie trwała już niedługo debata w Senacie i ten budżet w terminach konstytucyjnych zostanie skierowany – zauważył szef PSL.

Przedterminowe wybory? Stanowisko prezydenta

Na konferencji prasowej w Davos Andrzej Duda został zapytany, co zrobi z ustawą budżetową. Medialne doniesienia wskazywały, że głowa państwa zdecyduje o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

– Ustawa budżetowa to jest przede wszystkim odpowiedzialność rządu. Prezydent może jedynie rozpatrywać kwestię zgodności budżetu z konstytucją, jak również procedury, w której ten budżet zostanie przyjęty. Ja mam nadzieję, że będę mógł spokojnie podpisać ustawę budżetową. Tego bym chciał, żeby rząd mógł odpowiedzialnie realizować budżet, żeby rozwój Polski i normalne funkcjonowanie naszego państwa, naszej gospodarki było zapewnione – odpowiedział. – Gdy ustawa budżetowa trafi na moje biurko, będzie poddana pełnej analizie od strony konstytucyjnej. To będzie jedyny aspekt, w jakim będziemy ją oceniali – dodał.

– Słyszę spekulacje dotyczące tego, że mogą być przedterminowe wybory. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć: nie widzę możliwości przedterminowych wyborów. Nawet skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego absolutnie nie powoduje żadnych przedterminowych wyborów – powiedział prezydent.

Ustawa budżetowa na 2024 r. została w czwartek przegłosowana przez większość sejmową.

