Sienkiewicz zapytany o "torebkę z proszkiem": Żułem kości swoich wrogów

Sejm odrzucił w środę wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Za odwołaniem ministra głosowało 194 posłów, przeciw było 241, wstrzymało się dwóch.

Podczas obrad kamery Polsat News uchwyciły jednak nietypową sytuację. Minister wkładał do wewnętrznej kieszeni marynarki przedmiot wyglądający, jak torebka z białym proszkiem. Ta scena rozgrzała media społecznościowe, a internauci dopytują, co znajdowało się w torebce.

"Grubo to wygląda. Jakaś torebeczka z czymś białym" – napisał dziennikarz Marcin Dobski z Salonu24. "Tak racjonalnie ktoś może wyjaśnić co to jest?" – dodał w kolejnym wpisie.

Sienkiewicz: Kości moich wrogów

Dziennikarze próbowali dopytać ministra Sienkiewicza o komentarz do tej sytuacji. — Przypadkowo odebrałem telefon. Nie mam panu nic do powiedzenia — powiedział dziennikarzom "Faktu", którzy zadzwonili do ministra.

Również Adrian Borecki z Telewizji Republika, wcześniej dziennikarz TVP, zapytał o dziwną scenę z Sejmu. – Żułem kości swoich wrogów – stwierdził Sienkiewicz.

Woś chce badań krwi

Do sprawy odniósł się w czwartek również poseł Michał Woś z mównicy sejmowej. Polityk podkreślił, że media obiegło "szokujące nagranie", które trzeba wyjaśnić.

Woś stwierdził, że minister podejmuje obecnie kluczowe decyzje związane z "zamachem na media, z łamaniem prawa". Polityk zaapelował, aby Sienkiewicz przeszedł badania krwi.

– W związku z tym warto i należy zadać pytania – co było w tym woreczku? I punkt drugi, wzorem tradycji dobrych demokracji, chociażby w USA tam prezydenci ujawniają przecież wyniki badań. W związku z tym panie Sienkiewicz, ujawnij pan wyniki badań – stwierdził.

Z kolei poseł Konfederacji Bronisław Foltyn stwierdził, że minister Sienkiewicz najprawdopodobniej na filmiku widać po prostu zwykłą, poskładaną koszulkę po kartce A4 z sejmowym przemówieniem polityka.

