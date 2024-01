Reynders: Analizujemy, czy jest możliwość przywrócenia praworządności w Polsce

Komisarz ds. sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders przyjechał w piątek do Warszawy, gdzie spotkał się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

Bodnar: Pozostajemy w dialogu z KE

Głównym tematem spotkania była praworządność. – Jestem przekonany, że Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności – powiedział unijny komisarz po spotkaniu z Adamem Bodnarem.



– Pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską. Wypełniamy kolejne kroki prowadzące do tego, aby zrealizować kamienie milowe, że ta praca ma takich charakter bardzo intensywny, roboczy, ale także to, że nam nie zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby wypełnić kamienie milowe związane z Krajowym Planem Odbudowy, ale nam przede wszystkim zależy nam na odbudowie praworządności dla obywateli, dla respektowania wartości konstytucyjnych – stwierdził Adam Bodnar na konferencji prasowej.

Reynders o "przywracaniu praworządności"

Komisarz stwierdził, że obecnie Bruksela analizuje, czy "przywrócenie praworządności" po rządach PiS jest możliwe i jak miałoby przebiegać.

– Przede wszystkim od pewnego czasu od lat już wyjaśniamy, że obawy, które mamy w kontekście praworządności w Polsce zostały zapisane w raporcie, ale także zostało to przedstawione w różnych naszych zaleceniach. To co w tej chwili staramy się zrobić, to zobaczyć, czy jest możliwość przywrócenia praworządności. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszelkie możliwe decyzje, które mogą być podjęte również przez nowy rząd, natomiast w tej chwili sytuację analizujemy i zastanawiamy się jak można praworządność przywrócić – stwierdził Didier Reynders na konferencji prasowej.

Unijny polityk stwierdził, że w przypadku poprzedniego rządu mógł zwrócić się do parlamentu, by przyjął ustawę, ale ze względu na działania prezydenta, a także Trybunału Konstytucyjnych prawo to zostało zablokowane. – Natomiast teraz chcemy, żeby ten proces został rozpoczęty przez ustawy, żeby zwrócić się do parlamentu. Mam nadzieję, że będziemy mieć wsparcie ze strony wszystkich organów władzy, również, ze strony prezydenta, żeby przywrócić praworządność w Polsce – powiedział Didier Reynders na konferencji prasowej z Adamem Bodnarem.

Komisarz nie zabrał głosu w sprawie przejęcia mediów publicznych i prób przejęcia Prokuratury Krajowej przez ekipę Donalda Tuska.



