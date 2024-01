"Dokładnie tak głosowałem i jestem z tego bardzo dumny". Mocny wpis Jakiego

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do rozszerzenia unijnej listy przestępstw o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Jeśli takie rozwiązania weszłyby w życie na poziomie unijnym, umożliwiłoby to Komisji Europejskiej wprowadzenie wiążących kar minimalnych w tej kwestii dla wszystkich państw członkowskich. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 397 europosłów, 121 by przeciw, a zaledwie 26 wstrzymało się.

Co proponuje PE

Rezolucja wyznacza dwa główne cele. Pierwszym jest włączenie mowy nienawiści do zbioru przestępstw określonych w art. 83 ust. 1 TFUE, który wyszczególnia "szczególnie poważne przestępstwa o wymiarze transgranicznym”, takie jak terroryzm, handel ludźmi, handel narkotykami i bronią, pranie brudnych pieniędzy i przestępczość zorganizowana. Przestępstwa te podlegają ogólnounijnym przepisom wyznaczającym minimalny wymiar kary za ich popełnienie.

Drugim celem jest rozszerzenie definicji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści na kilka dodatkowych kategorii ofiar. Obecnie przepisy UE definiują je jako nienawiść wyłącznie do określonej rasy, koloru skóry, religii, narodowości lub pochodzenia etnicznego. PE wzywa do rozszerzenia definicji o "płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, cechy płciowe, wiek, niepełnosprawność i wszelkie inne podstawowe cechy".

Jaki odpowiada na krytykę

Platforma Obywatelska zamieściła na swoim profilu w serwisie X grafikę, na której zamieszczono zdjęcia polityków prawicy, którzy zagłosowali przeciwko uznaniu mowy nienawiści za przestępstwo na poziomie unijnym. Wśród nich był Patryk Jaki. Europoseł zamieścił na swoim koncie odpowiedź na zarzuty PO.

"Dokładnie tak głosowałem i jestem z tego bardzo dumny. Wg. tego projektu karać trzeba będzie za krytykę nielegalnej migracji czy teorii o 256 płciach. Chwalenie się ograniczeniem wolności słowa, wprowadzaniem cenzury, głupoty i zamordyzmu? Doceniam szczerość" – napisał Jaki.

twitterCzytaj też:

Jaki zadał proste pytanie Sekielskiemu. "No nie przypominam sobie"Czytaj też:

Jaki: Jeśli to zrobimy, Niemcy stracą miliardy