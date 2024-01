Witajcie w Tuskostanie!

Donald Tusk – wszechwładca i wielkorządca Tuskostanu (bo chyba już nie zwykły premier), zaprowadza bowiem w dawnej III RP całkiem nowy porządek prawny – porządek bezprawny. Dziś w Tuskostanie nie obowiązuje już żadna zasada żadnej kadencyjności żadnych władz; dziś w Tuskostanie obowiązuje zasada nagiej siły politycznej. Zwycięzca przejmuje – a raczej po prostu bierze – wszystko, na co ma ochotę. I bierze to, kiedy chce; jeśli ma kaprys – to bierze dziś, w tej chwili, a choćby i w środku nocy, jeśli tylko najdzie go na to chętka.