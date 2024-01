Słowa stare i nowe

Nigdy go nie słyszałam i obawiam się, że spora część „młodzieży” takoż. „Rel” podobno jest wyrazem zgody, oznacza aprobatę tego, co mówi rozmówca. Czyli zamiast „tak, racja, słusznie, zgadzam się” należy mówić „rel”, tako rzecze komitet językoznawczy. Jeśli chce się brzmieć młodzieżowo. To chyba nie pierwszy raz, kiedy od ciał profesorskich dowiadujemy się, które słowo było najmodniejsze: z „dzbanem”, ze „śpiulkolotem” było podobnie.