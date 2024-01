Wirus z Davos

Jest więc kryształową kulą globalizmu, z której można wyczytać przyszłość. Polska traktuje to spotkanie jako targi swojej atrakcyjności inwestycyjnej, żyjąc jakby w innym paradygmacie, z czasów, w których inwestor jak pojadł bigosu, to nabierał ochoty do wyłożenia kasy między Odrą a Bugiem. Ale warto zajrzeć choćby po takie przyszłe kwiatki.