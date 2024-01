Nieoswojone zwierzątka

Adam jest szefem, którego nikt nie lubi. Stop. No, może bez przesady, że nikt, ktoś go tam z podwładnych na pewno lubi, ustalamy kto. Stop. Ale tam lubi, nie lubi, szef nie od tego jest, żeby go lubiano. Stop. Problem Adama polega na tym, że nikt go nie słucha. Stop. No, może bez przesady, że nikt, może go ktoś słucha, ustalamy kto. Stop. Nawet jak Adam chciał już na mięciuteńko i idźcie sobie podwładni na urlopy, to ci prokuratorzy do niego: „Nie ty nam będziesz mówił, kiedy mamy iść na urlopy”.