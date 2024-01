Dr Sopiński: W Polsce rządzi naga siła

Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński w obszernej rozmowie odniósł się do ostatnich wydarzeń politycznych w Polsce. Jak przekonuje, obecnie w Polsce rządzi naga siła, czyli moc egzekwowania bezprawnych decyzji. "Dlaczego Wąsik i Kamiński są w więzieniu? Dlatego, że dało się ich zatrzymać i osadzić w tym więzieniu. Nie dlatego, że tam były względy prawne, które przeważyły nad innymi względami prawnym. Po prostu czysta skuteczność. Dlaczego w Telewizji Polskiej rządzą nominacji ministra Sienkiewicza? Bo siłą weszli tam z ochroną. Tak samo do Polskiej Agencji Prasowej. Czyli siła zastąpiła nam prawo. To jest pewne myślenie o prawie, ale nie nowoczesne. Nie z XXI wieku, nie z XX wieku, tylko rodem z cywilizacji ludów pierwotnych, gdzie prawo rozumiano jako bezwzględną siłę. Jest to okładanie się maczugami" – tłumaczy.

Dr Sopiński próbuje też odpowiedzieć, czy istnieje wyjście z obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. "Wydaje się, że trochę to jest gra do pierwszej krwi. Jeżeli dojdzie do faktycznego przerzucenia sporu z poziomu organów, z poziomu polityków na problemy, które związane są z obywatelami, dojdzie do zamieszek. Być może to wtedy przyjdzie opamiętanie. Naprawdę jesteśmy tego bardzo bliscy i mając na względzie to, że było już w Polsce, być może inspirowane, być może nie, ale zabójstwa polityków. Mamy zabójstwo polityka niskiego, niskiego szczebla samorządowego PiS, który został zamordowany dlatego, że był politykiem PiS. Mamy zabójstwo prezydenta Gdańska. Naprawdę przy tak rozgrzanych emocjach przestrzegałbym przed ich dalszym podgrzewaniem, bo może dojść do sytuacji tragicznych i dopiero być może wtedy przyjdzie otrzeźwienie, ale to będzie za późno" – przestrzega.

Propozycja Bosaka. Dr Sopiński komentuje

Dr Michał Sopiński odniósł się także do propozycji Krzysztofa Bosaka z Konfederacji dot. resetu konstytucyjnego. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przekonuje, że w państwie nie mogą istnieć dwa światy prawne, zaś próba konstytucyjnego wypracowania racjonalnego podziału kompetencji między rządem a prezydentem to jedyna szansa na przełamanie impasu i obecnego bezprawia. "Niestety obawiam się że żadna ze stron się na to nie zgodzi. Będzie to szkodą dla państwa, ponieważ uważam, że akurat idea resetu konstytucyjnego zaproponowana przez Krzysztofa Bosaka jest ideą zgodną z polską racją stanu. Pytanie, czy uda się do tego kogoś przekonać. W mojej ocenie niestety nie. Może jeszcze nie. Ale jeżeli ta sytuacja będzie eskalować i przez najbliższe trzy miesiące nie wyjdziemy z tego klinczu, być może wtedy atmosfera ku temu będzie lepsza" – ocenia.

