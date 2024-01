Brytyjska prasa: UE nie protestuje ws. sytuacji w Polsce, bo rządzi Tusk

Gazeta zwraca uwagę, że powrót Tuska do władzy po jesiennych wyborach w Polsce był przez wielu interpretowany jako "zwycięstwo centryzmu nad populizmem, a światowym mediom przedstawiono narrację, że awanturnicza, prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość została odrzucona i ponownie zwyciężyła przyzwoitość".

"Podczas kampanii wyborczej Tusk wielokrotnie obiecywał «odpolitycznienie» państwowych mediów i przywrócenie rządów prawa. Po zaprzysiężeniu na premiera w zeszłym miesiącu nie zajęło mu dużo czasu, aby uciec się do autorytarnych metod, które doprowadziłyby do międzynarodowego oburzenia, gdyby nie stała za nimi rzekomo umiarkowana osoba" – pisze Carson Becker.

Dalej opisuje uchwałę Sejmu w sprawie mediów publicznych i działania policji w siedzibie TVP. Wskazuje, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wysłał te siły, nie mając do tego wyraźnego upoważnienia prawnego.

Jak podkreśla autor tekstu, zgodnie z prawem redaktorzy naczelni i dyrektorzy mogą być zwalniani tylko przez powołaną przez PiS Radę Mediów Narodowych, której kadencja trwa do 2028 r.

"The Spectator": UE nie protestuje ws. TVP, bo rządzi Tusk

Gazeta zaznacza, że "TVP nie jest pomnikiem obiektywnego dziennikarstwa", bo jej linia redakcyjna zawsze faworyzowała aktualny rząd, ale po dojściu PiS do władzy w 2015 r. jej przekaz stał się prorządową propagandą, co zresztą mogło kosztować partię Jarosława Kaczyńskiego przegrane wybory.

Z kolei naginanie prawa przez Tuska w imię "przywrócenia porządku prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym" gazeta zestawia z "widokiem policji otaczającej stację telewizyjną i aresztowaniem jego przeciwników". Zwraca także uwagę na stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka krytyczne wobec sposobu przejęcia mediów publicznych przez nowy rząd.

"Czy powinniśmy spodziewać się protestów ze strony Brukseli? W końcu Polacy są przyzwyczajeni do tego, że Komisja Europejska przekazuje komentarze o pilnej potrzebie utrzymania praworządności w Warszawie. Bruksela często ostrzegała PiS, że Komisja «nie zawaha się podjąć działań w przypadku nieprzestrzegania prawa UE». Kiedy to Tusk nagina prawo, UE wydaje się mieć inne spojrzenie" – ocenia "The Spectator".



Według tygodnika metody użyte przez rząd Donalda Tuska do przejęcia kontroli nad mediami publicznymi w Polsce budziłyby sprzeciw KE, gdyby nie to, że stoi za nimi właśnie Tusk.

