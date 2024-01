Trzaskowski: Akcja ALFA w Warszawie. Uważajcie na siebie

"Akcja ALFA w Warszawie. A to oznacza, że po raz kolejny tej zimy do pracy ruszyły wszystkie 170 pługoposypywarek. Jezdnie, po których kursują autobusy miejskie są w pełni przejezdne" – napisał Trzaskowski w sobotę późnym wieczorem na platformie X (dawniej Twitter).

"To, co udało się uprzątnąć na terenach dla pieszych, za które odpowiada miasto, znowu zostało zasypane w godzinach popołudniowych. Ekipy porządkowe będą działać do skutku. Uważajcie na siebie!" – dodał.

Prezydent stolicy dołączył do swojego wpisu nagranie, na którym widać jak pługopiaskarki odśnieżają ulice. Filmik zawiera również apel do kierowców, aby przepuszczali takie pojazdy, jeśli widzą je na drodze.

Oficjalny profil miasta w serwisie X podał, że prace obejmują 1500 km dróg, którymi kursuje komunikacja miejska.

Burza śnieżna w Warszawie. Trzaskowski: Umordowany wracam do domu, a w radiu słyszę...

W mijającym tygodniu zimowa aura sprawiła warszawiakom sporo kłopotów. W poniedziałek wieczorem wyjątkowo rzadko występująca burza śnieżna zasypała stołeczne ulice. "Kryzysową sytuację opanowywały miejskie służby, nie obyło się jednak bez utrudnień w ruchu" – czytamy na oficjalnym portalu miasta.

W związku z niskimi temperaturami w Warszawie działają ogrzewalnie dla osób doświadczających bezdomności. "Noclegownie, schroniska i Mobilny Punkt Poradnictwa zapewniają pomoc doraźną, ale dla chętnych organizują także zajęcia z aktywności społecznej wzmacniające uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności" – podaje stołeczny ratusz.



Po poniedziałkowej burzy śnieżnej Trzaskowski napisał w mediach społecznościowych: "Umordowany wracam do domu. A tam w radiu słyszę, że «drogowcy w Warszawie znowu zaskoczeni». Dobrze, że TVP Info już nie kłamie – bo byłbym na pewno królem epoki lodowcowej".

