Ambasador Francji: Paryż zadowolony ze zmiany władzy w Polsce

"Zwycięstwo obecnej koalicji rządzącej zostało przyjęte z wielkim zadowoleniem przez prezydenta Macrona, czemu dał wyraz w liście gratulacyjnym, jaki przesłał na ręce premiera Tuska. W Paryżu odnotowaliśmy, że nowy rząd chce, aby Polska odzyskała całe należne jej miejsce w Europie. Potężnym tego sygnałem jest właśnie wizyta Stéphane’a Séjourné w Warszawie 15 stycznia. We francuskiej tradycji od razu po objęciu stanowiska, nowy minister spraw zagranicznych leci do Berlina. Po raz pierwszy zaraz potem udał się on jednak do Warszawy. Chcemy w ten sposób pokazać, jak ważna jest Polska dla Francji, jak bardzo potrzebujemy jej w Unii, jak bardzo brakowało polskiego mocnego głosu w Brukseli. Tym bardziej, że jak w czerwcu zeszłego roku podkreślał w Bratysławie prezydent Macron, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, na Polsce ciąży szczególna odpowiedzialność za los Europy" – mówi ambasador Francji w Polsce z rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Etienne de Poncins zaznacza, że w relacjach Paryża z poprzednimi władzami Polski "były nieporozumienia", ale czas na nowe otwarcie. "Mamy nowy rząd tak we Francji jak i w Polsce. Chcemy zostawić przeszłość i rozmawiać o przyszłości, bo nowe wyzwania nie będą na nas czekać" – zaznacza dyplomata.

"Polska jest wzorem"

Podkreśla, że "ogromne wrażenie zrobiła we Francji mobilizacja Polaków w wyborach 15 października". "Dziś w Europie mamy do czynienia z apatią. Polska pokazała, że można ją przezwyciężyć, kiedy jest silna, dobrze zorganizowana opozycja, jak i aktywne społeczeństwo obywatelskie" – podkreśla ambasador.

"Sondaże wskazują na zwycięstwo Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen w wyborach europejskich we Francji. Polska pokazała, że pokonanie nacjonalistycznego populizmu jest jednak możliwe?" – pyta dziennikarz. Etienne de Poncins odpowiada: "Polska jest dla nas wzorem, źródłem nadziei. Możemy się od niej uczyć".

Czytaj też:

"Nie pozwolę prześladować tych ludzi". Mocne wystąpienie prezydenta