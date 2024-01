Konfederacja proponuje reset konstytucyjny. Prezydent: Jest to ciekawy pomysł

Konfederacja zaproponowała poprawkę do konstytucji i stworzenie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaapelował do wszystkich klubów parlamentarnych oraz środowisk prawniczych o dyskusję nad koncepcją.

– Mamy już do czynienia ze sprzecznymi wyrokami sądów i trybunałów, brakiem zgody co do składów podstawowych ciał, takich jak KRS czy TK. Wyjściem z tego jest po prostu przyjęcie poprawek do konstytucji – wyjaśnił Bosak na antenie Polsat News. – Ani Strasburg, ani Luksemburg nie ma prawa w Polsce nic wyłączyć, nie ma prawa wyłączyć żadnego sądu. Nie ma tego w traktatach – dodał.

Reset konstytucyjny. Prezydent Duda: Jest to ciekawy pomysł

– Bardzo szanuję Krzysztofa Bosaka. Na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby usiąść i zacząć rozmowę. Większość naszego społeczeństwa czeka na to, by sytuacja w kraju została uspokojona. Jestem gotów z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawiać i zgodzić się wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuje. Uważam, że jest to ciekawy pomysł. Uważam, że ci, którzy dzisiaj decydują na scenie politycznej, ci liderzy, powinni się dobrze zastanowić nad propozycją marszałka Bosaka – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda.

Polityk skomentował także zmiany w mediach publicznych. Jak zauważył, nowy rząd, zamiast rozmawiać z prezydentem, przystąpił do "rozwiązań siłowych", sprzecznych z prawem. – Nie wiem, po co to zrobili? Może po to, by pokazać, że mogą siłą zburzyć porządek w Polsce? – zastanawiał się prezydent.

– Jestem politykiem umiarkowanym. Pewnie dlatego też moi rodacy dwukrotnie wybrali mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. I dlatego mówię, że jestem gotów usiąść przy stole. Uważam, że taka też jest rola prezydenta. Usiąść, rozmawiać, szukać rozwiązania. Ale musi być ono zgodne z prawem, zgodne z konstytucją – podkreślił Andrzej Duda.

