Cyberochrona i rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Gawkowski o planach rządu

Pytany, jakie są priorytety Ministerstwa Cyfryzacji, wskazał m.in. na zamiar wprowadzenia do podstawy programowej przedmiotu cyberochrona.

Cyberochrona i sztuczna inteligencja

Gawkowski podkreślił, że priorytetem jest w tym kontekście higiena cyfrowa. – To myślenie o tym, jak zbudować w Polsce bezpieczeństwo sieciowe i zabezpieczenia przed atakami hakerskimi. Higiena cyfrowa powinna być czymś normalnym: zarówno dla starszych, jak i dla młodszych, żebyśmy nie musieli opowiadać i przypominać o niej rano w radiu. Nie chodzi o to, żebyśmy uczyli tylko informatyki. To także cyberhigiena, cyberbezpieczeństwo, lekcje programowania. O tym rozmawiamy z resortami edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego – oznajmił.

Minister cyfryzacji podkreślił, że istotne wyzwanie dla naszego kraju i całego świata stanowi sztuczna inteligencja.

– Zwykłemu odbiorcy ciężko ocenić, czy to, co widzi, jest prawdziwe czy fałszywe. Nowy fundusz dotyczący sztucznej inteligencji ma pomóc inwestować w polskie start-upy, instytucje, polskich informatyków. Nie staniemy się drugą Doliną Krzemową w sensie sprzętowym. Ale możemy stać się liderem cyfrowych zmian. Będzie szansa, że ludzie w Polsce stworzą coś, dzięki czemu Polska w dobie sztucznej inteligencji będzie mogła na świecie zaistnieć – powiedział wicepremier.

Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Wicepremier mówił także o współpracy resortów obrony i edukacji w zakresie rozbudowy sił obronnych w domenie cyberprzestrzeni.

– Ważne jest żebyśmy rozwijali też Wojska Komponentu Obrony Cyberprzestrzeni, to jest jeden z tych elementów, który mamy dobrze przygotowany. Jedno z pierwszych spotkań, które odbyliśmy razem z kierownictwem resortu było odwiedzenie naszego ośrodka Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Spotkaliśmy się z generałem Molendą rozmawiając m.in. o przenikaniu się spraw dotyczących cyfrowej, cywilnej i wojskowej strefy państwa i to też daje takie poczucie, że i ministerstwo obrony i ministerstwo cyfryzacji na polach bezpieczeństwa ma bardzo wiele wspólnego. Szczególnie, że kontekst zagrożeń ze strony Rosji tych wojskowych i tych cybernetycznych na polu wojskowym będzie się tylko zwiększał, a nie zmniejszał – powiedział Gawkowski.

Gawkowski: Siedzą w więzieniu, tak jak każdy inny siedziałby w więzieniu w takiej sytuacji

Polityk został poproszony o odniesienie się do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, że ponownie ułaskawi skazanych przez sąd polityków PiS: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Prezydent w tej sprawie zachowuje się trochę jak pogubiony we mgle. Tzn. opowiada różne wersje swoich przyszłych działań, ale nic nie opowiada konkretnego. Dla mnie sprawa jest jasna, tzn. mamy dwóch ludzi skazanych prawomocnymi wyrokami sądów. Wcześniej żadne działania prezydenta w tej sprawie nie mogły mieć mocy, bo nie było prawomocnego skazania sądu. Siedzą w więzieniu, tak jak każdy inny siedziałby w więzieniu w takiej sytuacji. Jeżeli prezydent chce zastosować swoją prerogatywę może, nie chce, niech nie stosuje – powiedział Gawkowski.

Jak dodał, nie wie, dlaczego prezydent to robi. – Chyba, że w obozie PiS, Zjednoczonej Prawicy, pana prezydenta zależy na tym, żeby tę sprawę rozgrywać politycznie i to jest jedyne dla mnie wytłumaczenie – ocenił Gawkowski.

