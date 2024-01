Prof. Gliński: Mamy siłowy zamach na media. Dla nich prawo nie ma znaczenia

DoRzeczy.pl: Sąd odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji Polskiego Radia, której próbował dokonać minister Bartłomiej Sienkiewicz. Jak pan komentuje tę decyzję?

Prof. Piotr Gliński: To jest właściwa decyzja z punktu widzenia prawa i praworządności w Polsce. Spodziewałem się, że tak będzie. Jednak niestety mamy do czynienia z siłowym zamachem na media, gdzie prawo nie odgrywa większej roli, a wręcz jest lekceważone i świadomie łamane, co przyznał sam minister Bartłomiej Sienkiewicz w Sejmie. Dlatego decyzja sądu jest właściwa, ponieważ nie można bezustawowo zlikwidować w Polsce mediów publicznych. Po to są ustawy, które opisują sytuację radia i telewizji publicznej, żeby się do nich stosować. W tym przypadku tylko ustawami można zmieniać prawo oraz przepisy.

Jak pan ocenia reakcję ministerstwa kultury i samego ministra Sienkiewicza? Resort uznał, że wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny a nie konstruktywny oraz, że w warszawskim sądzie prezesem jest człowiek nominowany przez ministra Ziobrę, dlatego zapadła taka decyzja.

Pan podpułkownik Sienkiewicz świadomie łamie prawo i konstytucję, dlatego musi podtrzymywać taką narrację. Nie może się wycofać z tych decyzji. Konstytucja RP wyraźnie mówi, że instytucje państwowe, a szczególnie rząd i ministrowie muszą działać na podstawie i w ramach prawa, a tu jest prawo łamane. Tu nie ma mowy o szukaniu interpretacji, czy podstaw prawnych. Powtórzę, że Bartłomiej Sienkiewicz w Sejmie publicznie przyznał, że celowo, czy też świadomie to prawo łamie. Dlatego sądy nie mogą inaczej rozstrzygać, a jeśli to robią, to wbrew prawu.

Jednak lokalne rozgłośnie mają wpisanych likwidatorów.

Lokalne spółki podlegają pod inną ustawę, niż centralna spółka Polskie Radio S.A. oraz Telewizja Polska, dlatego w przypadku lokalnych spółek może być inaczej. Moim zdaniem jest to niszczenie mediów publicznych.

