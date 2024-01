"Walor informacyjny". Likwidator TVP o decyzji sądu

Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji TVP do KRS. Wcześniej taka sama decyzja zapadła w sprawie Polskiego Radia. W uzasadnieniu referendarz Tomasz Kosub wskazał, że skoro przepis wyłączający udział KRRiTV w procedurze powoływania rady nadzorczej i zarządu TVP jest niezgodny z Konstytucją RP, to brak udziału KRRiTV w procedurze powołania likwidatora też stanowiłby naruszenie jej przepisów. Decyzja o odmowie wpisania likwidacji do KRS nie jest prawomocna. Przysługuje na nią skarga do sądu I instancji, a następnie apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wcześniej sąd odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji Polskiego Radia, której próbował dokonać minister Bartłomiej Sienkiewicz. W uzasadnieniu podano, że wniosek o wpis do rejestru zmian dotyczących rozwiązania spółki złożono 28 grudnia 2023 r. Jak podkreślono, choć wpis ma charakter deklaratoryjny, to "sąd nie pełni wyłącznie technicznej roli". "Bezprecedensowy charakter niniejszej sprawy wymaga poczynienia szerszych rozważań oraz wnikliwej analizy przepisów ustaw szczególnych, orzecznictwa i doktryny z jednoczesnym oparciem rozstrzygnięcia w sprawie na jednej ze sprzecznych linii" – czytamy.

List likwidatora TVP

Daniel Gorgosz, likwidator Telewizji Polskiej wystosował list do wszystkich pracowników Telewizji Polskiej. Przekonuje w nim, że dzisiejsze "postanowienie nie powoduje skutków w postaci zmiany statusu naszej Spółki i jej władz". "Telewizja Polska jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 grudnia 2023 roku, natomiast ja pozostaję legalnie powołanym likwidatorem TVP, powołanym tą samą uchwałą WZA" – wskazuje Gorgosz.

Jednocześnie likwidator TVP wskazuje, że czeka nas batalia prawna. "Spółka przygotowuje obecnie skargę na powyższe postanowienie. Już z chwilą jej złożenia, postanowienie referendarza utraci moc, a wniosek TVP zostanie ponownie merytorycznie oceniony przez sędziego tego sądu rejestrowego" – czytamy.

"Przed nami zapewne jeszcze dość długi, może nawet kilkunastomiesięczny okres, w którym kwestia zmian w TVP będzie przedmiotem sporów prawnych. Niemniej jednak, o ile prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu procesowym sądy nie zakwestionują uchwały dot. likwidacji TVP, jako likwidator Spółki pozostaję uprawniony (i jednocześnie zobowiązany) do prowadzenia spraw TVP. I co oczywiste – jestem przekonany, mając także na uwadze liczne opinie prawne przygotowane przez profesorów specjalizujących się w tematyce prawa handlowego i mediów publicznych, że takie prawomocne rozstrzygnięcie sądowe potwierdzą zgodność z prawem wszystkich zmian w Spółce, w tym dot. postawienia jej w stan likwidacji" – pisze Gorgosz.

"W związku z powyższym, cały czas kontynuujemy naszą misję w zakresie przywracania Polkom i Polakom bezstronnych, obiektywnych, niezależnych i rzetelnych mediów publicznych oraz ustalania i ujawniania skali nieprawidłowości, które miały miejsce w wielu obszarach funkcjonowania TVP przed 19 grudnia 2023 roku" – zapewnia likwidator TVP.

