Poseł KO: Chyba po raz pierwszy zgodzę się z Kaczyńskim

Mariusz Kamiński przebywa w więzieniu w Radomiu, a Maciej Wąsik w zakładzie w Przytułach Starych pod Ostrołęką. Policja zatrzymała polityków PiS w Pałacu Prezydenckim, gdzie byli obecni na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Byli szefowie CBA zostali w grudniu 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent zastosował wobec nich prawo łaski. Zrobił to po wyroku nieprawomocnym, o co prawnicy toczą spór.

11 stycznia prezydent poinformował – po spotkaniu z żonami Kamińskiego i Wąsika – że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe. Wystosował też apel do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o zwolnienie ich z więzienia do czasu zakończenia postępowania.



Szczerba o działaniach prezydenta: Po raz pierwszy się chyba zgodzę z Kaczyńskim

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział w rozmowie z TVN24, że prezydent "jest trochę zakładnikiem swoich bezprawnych działań z 2015 r., kiedy tego aktu łaski wobec nieprawomocnego wyroku i wobec osób, które jeszcze nie były przestępcami, nie mógł uruchomić". – Dzisiaj ma ten instrument w ręku, nie robi tego – dodał.

Odniósł się także do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który odnosząc się do sprawy Kamińskiego i Wąsika, powiedział: – Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać.

– I tutaj po raz pierwszy się chyba zgodzę z Jarosławem Kaczyńskim, że (prezydent – red.) wybrał bardzo długotrwałą i na końcu niekoniecznie zakończoną sukcesem procedurę znaną z Kodeksu postępowania karnego – powiedział Szerba.



Jego zdaniem Andrzej Duda dzisiaj "w tej sprawie kluczy". – To on jest katalizatorem tych wszystkich negatywnych emocji, zgromadzeń publicznych, okrzyków przed zakładami karnymi. To wszystko jest bardzo niepoważne i prezydent to wszystko niestety autoryzuje – przekonywał poseł KO.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Będzie ponowne ułaskawienie?

Prezydent w najnowszy wywiadzie dla "Super Expressu" zapowiedział ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa wywołała lawinę komentarzy. Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek napisał w mediach społecznościowych, że "toczy się postępowanie ułaskawieniowe".

"Prezydent podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar, zwlekając i nie wypuszczając posłów z więzienia, naraża ich życie i zdrowie" – stwierdził Mastalerek.

