Premier Ukrainy na konferencji z Tuskiem. "Prosimy Polskę o pomoc"

Premierzy Polski i Ukrainy, Donald Tusk i Denys Szmyhal, wystąpili w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie.

– W tym roku Ukraina ma trzy kluczowe zadania i zwraca się do Polski o pomoc – powiedział Szmyhal.

Tłumaczył, że pierwszym zadaniem jest zatwierdzenie przez Radę Europejską instrumentu wsparcia finansowego dla Ukrainy. Drugi cel to rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE, natomiast trzeci – jasne decyzje na szczycie NATO w Waszyngtonie, dotyczące członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

Szmyhal podkreślił, że Kijów liczy na wsparcie Polski w realizacji wszystkich trzech zadań. – Jesteśmy wdzięczni za wsparcie we wszystkich tych kwestiach i kierunkach – powiedział.

Jak dodał, "mówimy dziś o resecie stosunków pomiędzy naszymi krajami".

Tusk o wojnie na Ukrainie: W tej sprawie nie ma dyskusji

– To, co było dla mnie priorytetem, to odnalezienie języka, w którym obie strony rozumieją o co im tak naprawdę chodzi, co jest wspólnego, gdzie pojawia się konflikt interesów i jak rozwiązać taki konflikt – mówił na konferencji Donald Tusk.

– W sprawie najważniejszej, jaką jest wojna, jaką jest wojna Ukrainy o niepodległość, o integralność, ale także wojna w obronie naszych wartości, całej Europy, w tym także polskiego bezpieczeństwa – w tej sprawie nie ma dyskusji. Mamy tutaj zdanie jednolite – podkreślił premier.



Zaznaczył, że jeśli w relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się różnice w interesach czy punktach widzenia, "to trzeba o tym uczciwie i otwarcie mówić i szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron".



Jego zdaniem "zawieszenie blokady z jednej strony, z drugiej działania strony ukraińskiej, jeśli chodzi o udrożnienie przejścia dla polskich przewoźników wracających z Ukrainy, te działania doprowadziły do tego, że sytuacja na samej granicy jest już bardzo wyraźnie poprawiona".



– Z wielką satysfakcją przyjąłem też dzisiaj informację o tym, że przygotowane są już ustawy, które zrównają, jeśli chodzi o standardy europejskich, polskich i ukraińskich przewoźników – stwierdził premier.



Premier zaprasza Szmyhala na konsultacje międzyrządowe do Polski

Zapowiedział odnowienie formatu konsultacji międzyrządowych, żeby "unikać niepotrzebnych napięć czy konfliktów interesów". – Uczciwa rozmowa między przyjaciółmi może zdziałać cuda – przekonywał, zapraszając rząd ukraiński do Warszawy "na pierwsze po długiej przerwie" konsultacje międzyrządowe.

To pierwsza wizyta Tuska w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego 2022 r. Wcześniej polski premier spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

