Kierwiński: Mam pełne zaufanie do decyzji Sienkiewicza

W poniedziałek sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji TVP do KRS. W uzasadnieniu wskazano, że skoro przepis wyłączający udział KRRiTV w procedurze powoływania rady nadzorczej i zarządu TVP jest niezgodny z Konstytucją RP, to brak udziału KRRiTV w procedurze powołania likwidatora też stanowiłby naruszenie jej przepisów.

Wcześniej sąd odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji Polskiego Radia, której próbował dokonać minister Bartłomiej Sienkiewicz. Tymczasem szef MKiDN twierdzi, że poniedziałkowe decyzje sądu "nie mają znaczenia".

– Wniosek jest prosty. Dzisiejszy brak wpisu dla funkcjonowania tych spółek nie ma żadnego znaczenia. W momencie złożenia zażalenia na tę decyzję nic się nie zmienia – powiedział.

Kierwiński: Ufam decyzjom Sienkiewicza

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji uważa, że działania ministra Sienkiewicza są zgodne z prawem, dlatego ma do nich "pełne zaufanie". Jak w takim razie komentuje negatywne dla MKiDN decyzje sądu? Polityk PO uważa, że winnemu jest upolitycznienie sądów.

– Moim osobistym zdaniem mamy do czynienia z taką sytuację, w której w wymiarze sprawiedliwości mamy bardzo wielu nominatów politycznych, którzy jeszcze tęsknią za tą władzą PiS-owską i oni podejmują różne nierozważne decyzje. Ale na szczęście są sądy, minister Sienkiewicz zadeklarował, że ta sprawa zostanie zaskarżona do sądu i to sąd będzie decydował, czy ta odmowa wpisu była działaniem właściwym ze strony referendarza – powiedział na antenie TVP Info.

Szef MSWiA przekonywał, że zgodnie z przepisami prawa "każdy właściciel ma prawo postawić spółkę w stan likwidacji i tutaj TVP czy Polskie Radio jako spółki prawa handlowego nie podlegają innym przepisom".

