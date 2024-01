Mastalerek o słowach prezesa PiS: To prezydent ma rację, nie Kaczyński

Mariusz Kamiński przebywa w więzieniu w Radomiu, a Maciej Wąsik w zakładzie w Przytułach Starych pod Ostrołęką. Policja zatrzymała polityków PiS w Pałacu Prezydenckim, gdzie byli obecni na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Byli szefowie CBA zostali w grudniu 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent zastosował wobec nich prawo łaski. Zrobił to po wyroku nieprawomocnym, o co prawnicy toczą spór.

11 stycznia prezydent poinformował – po spotkaniu z żonami Kamińskiego i Wąsika – że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe. Wystosował też apel do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o zwolnienie ich z więzienia do czasu zakończenia postępowania.

Mastalerek o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika: To prezydent ma rację, nie Kaczyński

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek skomentował na antenie TVN24 wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który odnosząc się do sprawy Kamińskiego i Wąsika, powiedział: – Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu (ich) uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać.

– To prezydent ma rację w tej sprawie, nie prezes Jarosław Kaczyński. To jest oczywiste, że gdyby prezydent zastosował rady w dobrej wierze składane przez Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Kaczyńskiego, to byłoby to po prostu bezskuteczne, bo nieuznawane jest jego pierwsze ułaskawienie, więc aktualizacja tego ułaskawienia też nie będzie uznawana – stwierdził Mastalerek.

Powtórzył, że "rada, którą w mediach przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość, żeby sięgnąć do pierwszego ułaskawienia i je w pewien sposób zaktualizować, ponowić, to nie zadziała".

Za rok prezesa PiS nie będzie w polityce? "Znam go i uważam, że nie odejdzie"

Pytany o doniesienia, jakoby w 2025 r. Kaczyński miał odejść ze stanowiska szefa partii, Mastalerek odparł: – Ja prezesa Kaczyńskiego znam i uważam, że nie odejdzie. Już trochę było tych zapewnień.

– Ja życzę prezesowi Kaczyńskiemu, żeby jak najdłużej był prezesem Prawa i Sprawiedliwości, mógł sobie działać, był zdrowy, w pełni formy, ja w ogóle dobrze ludziom życzę – dodał szef gabinetu prezydenta.

