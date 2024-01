O 17:30 oświadczenie prezydenta Dudy. Chodzi o Kamińskiego i Wąsika

We wtorek minister Adam Bodnar przekazał do prezydenta Dudy akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. "Do akt załączony został wniosek o nie skorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem PG. Opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla Prezydenta" – czytamy w komunikacie.

O 17.30 oświadczenie prezydenta Dudy

O 17.30 prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie dla mediów ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, przekazała Kancelaria prezydenta.

Na oświadczenie głowy państwa oczekują również politycy. Część z nich zamieściła wpisu na X, czyli dawnym Twitterze.

"Wreszcie! Długo oczekiwana decyzja. Min. Adam Bodnar przekazał Prezydentowi RP akta i opinię ws. ułaskawienia @Kaminski_M_ i @WasikMaciej. Koniec obstrukcji" – skomentował doradca prezydenta Stanisław Żaryn.

"Koniec marudzenia i zwalania winy na Adama Bodnara, Panie Prezydencie, uwalnia Pan kolegów czy nie?" – napisała z kolei poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.

Zatrzymanie skazanych polityków

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. W związku z tym sąd wydał policji nakaz doprowadzenia byłych szefów CBA do aresztu. Sprawa stała się tym bardziej medialna, że politycy zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta Dudy.

Według doniesień "Gazety Wyborczej" Kamiński i Wąsik mieli spędzić dwie noce w Pałacu Prezydenckim i wyjść stamtąd prosto na organizowany przez PiS protest o nazwie "Marsz wolnych Polaków".

Spór o ułaskawienie

W sprawie Kamińskiego i Wąsika mamy do czynienia ze sporem wynikającym z dwóch rozbieżnych stanowisk w zakresie skuteczności aktu łaski. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (na podstawie art. 139 Konstytucji RP). Zrobił to po wyroku nieprawomocnym (a więc zgodnie z zasadą domniemania niewinności, wobec osób wciąż niewinnych). Spór dotyczy tego, czy prezydent może ułaskawić kogoś, kto nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, czy nie może.

Wówczas, w marcu 2015 r. sąd I instancji skazał Kamińskiego i Wąsika na więzienie. W maju 2017 roku Sąd Najwyższy (uchwałą 7 sędziów) stanął na stanowisku, że prawo łaski nie mogło być zastosowane wobec nieprawomocnie skazanych. Po ponad ośmiu latach sprawa wróciła na wokandę w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych SN w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy byłych szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie wobec zastosowanego przez prezydenta Dudę prawa łaski i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Procedura z KPK

W grudniu 2023 r. zapadł wyrok w II instancji. 10 stycznia skazanych przetransportowano do zakładów karnych celem odbycia kary. Obaj politycy przekazali, że podejmują strajk głodowy i żądają zwolnienia z więzienia. 11 stycznia 2024 roku prezydent poinformował, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe w trybie artykułu 568 Kodeksu postępowania karnego.

Wąsik, Kamiński i politycy PiS nie uznają wyroku i przekonują, że obaj panowie nadal są posłami (mandat posła wygasa w momencie prawomocnego skazania). Także prezydent Duda podtrzymuje swoje stanowisko, że ułaskawienie z 2015 r. był prawnie wiążące.

