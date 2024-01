Kamiński wyszedł z więzienia. W pierwszych słowach zwrócił się do Tuska i Hołowni

Dzięki decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli z zakładów karnych, w których przebywali od dwóch tygodni. Przed więzieniem w Radomiu, gdzie znajdował się były minister spraw wewnętrznych i administracji zgromadziły się tłumy, aby powitać polityka. Była wśród nich także żona Kamińskiego, Barbara, która przywiozła ze sobą dokument podpisany przez prezydenta stwierdzający zastosowanie wobec jej męża prawa łaski.

Kamiński: Walka trwa

W swoich pierwszych słowach po wyjściu z więzienia Mariusz Kamiński podziękował żonie i synowi, którzy wspierali go w czasie, gdy znajdował się w więzieniu oraz tym wszystkim, którzy codziennie gromadzili się pod aresztem, aby manifestować dla niego wsparcie.

– Codziennie was słuchałem, jesteście wspaniali. To dzięki wam, że nie zgodziliście się na to zło. Chcę bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi – powiedział. Dalej poseł stwierdził, że jest "gotów do dalszej walki".

– Ta walka trwa. To może być długa walka, ale zwyciężymy na pewno. Na koniec chcę jeszcze powiedzieć: panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy – dodał, a tłum zaczął skandować: "ruda wrona orła nie pokona oraz przyjdzie kara na Bodnara".

Ułaskawienie polityków

Przypomnijmy, że pierwsze ułaskawienie polityków PiS miało miejsce w 2015 r. Do tej pory prezydent podkreślał, iż pozostaje ono w mocy, a aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest w związku z tym bezprawne. Niedawno jednak Andrzej Duda wszczął tzw. procedurę ułaskawieniową.

W poniedziałek wieczorem media podały, że stan zdrowia Mariusza Kamińskiego znacznie się pogorszył. Polityk został przewieziony na SOR w cywilnym szpitalu. Wcześniej jego syn Kacper ujawnił, że jego ojciec cierpi na cukrzycę.

