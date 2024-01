Suski o atakach na prezydenta: Powinni stłuc lustra ze wstydu

DoRzeczy.pl: Po wczorajszej decyzji o ułaskawieniu ministrów Wąsika i Kamińskiego rozpoczęły się ataki na prezydenta. Leszek Miller powiedział, że należy zastanowić się nad potrzebą likwidacji urzędu prezydenta, zaś Tomasz Lis napisał, że: „Komorowski miał nadwagę i wąsy, a do tego polował, ale był patriotą, porządnym i przyzwoitym człowiekiem. Dziś Polska mogłaby tylko marzyć o takim prezydencie”. Jak Pan ocenia te słowa? Jeszcze niedawno kilku polityków z obozu rządzącego mówiło o kandydowaniu w wyborach prezydenckich.

Marek Suski: No tak, w takim razie niech nie startują w wyborach prezydenckich, jeśli uważają, że jest niepotrzebny. Jednak wszyscy się pchają na ten urząd i nie widzę, żeby mówili, że nie będą startować w wyborach. To zwyczajne chamstwo polityczne. Niech sobie przypomną, kogo ułaskawiał Kwaśniewski, jakich gangsterów i za jakie afery byli ułaskawiani. Tego typu wypowiedzi w ustach postkomunistów, czy komunistów jak Miller, który był komunistycznym ministrem, mnie nie dziwią. Nie było dekomunizacji, a oni ubrali garnitury i udają moralne autorytety. Tego typu wypowiedzi są skandaliczne. Niech spojrzą w lustra, chyba że wszystkie już stłukli, bo powinni to uczynić ze wstydu.

Czy można spodziewać się dalszych działań odwetowych ze strony rządu?

Słyszałem na konferencji prasowej skandaliczną wypowiedź premiera, który mówił, że „panowie wyszli z więzienia, ale odpowiedzą za inne sprawy, których się domyślamy”. To właśnie państwo prawa, które ma zamiar karać obywateli, bo „się domyślają, że być może coś popełnili”. Te wypowiedzi świadczą o tym, że ci ludzie nie rozumieją zasad demokracji, ani przestrzegania prawa, co już stwierdziły liczne sądy, których oni nie uznają. W tej chwili jest to domena tych rządów. Niech najpierw uderzą się we własne piersi, a później dopiero oceniają innych, bo ich grzechy na sumieniu są znacznie większe.

W wypadku tych dwóch posłów, cały proces przypomina ten z książki Kafki. Bez akt, nie ta izba, marszałek bez zgody Sejmu wydaje zgodę na aresztowanie, wygasza mandaty, wyłącza karty do głosowania, mimo że sąd uznaje jego decyzje za bezpodstawną. Mamy do czynienia z budową państwa autorytarnego. Na szczęście polskie społeczeństwo się na to nie godzi. Mieliśmy tysiące ludzi, które demonstrowały pod więzieniami, setki tysięcy na manifestacji pod Sejmem. To odpowiedź na to, że zwycięska partia zamiast realizować to, co obiecała, realizuje co innego, czyli plan zemsty i załatwiania interesów różnych lobbystów zagranicznych, jak w przypadku ustawy wiatrakowej. Mamy dopiero trochę ponad miesiąc rządów tej koalicji, a łamanie zasad demokracji jest na początku dzienny.. Tego typu wypowiedzi jak Leszka Millera, czy o „odszczurzaniu” jak mówił o nas Belka są niegodne. To jest to, co oni nazywają „mową nienawiści”, gdyby w Polsce obowiązywały standardy europejskie, to mogliby ponieść odpowiedzialność karną.

