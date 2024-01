Kontrola MS w AWS. Rektor: Jestem otwarty na współpracę

"W związku z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna dziś kontrolę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie" – poinformował w poniedziałek resort sprawiedliwości.

W komunikacie podano, że "celem kontroli jest wdrożenie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Zostały one zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK nr KPB.411.002.01.2021 w sprawie przeprowadzonej kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (obecnie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości) w Warszawie. Kontrola ta dotyczyła okresu od 1.01.2018 r. do 30.04.2022 r., jak również sprawdzenia zgodności realizowanych zadań z obowiązującymi przepisami prawa".

Na komunikat zareagował rektor AWS dr Michał Sopiński. We wpisie na portalu X podkreślił, że "raport NIK wskazujący na brak właściwego nadzoru rektora uczelni dotyczył okresu od 1.01.2018 r. do 30.04.2022. Rektorem-Komendantem, któremu zarzucono wówczas niegospodarność był dr Marcin Strzelec". Sopiński zaznaczył także, że nie był w tym czasie pracownikiem uczelni.

Dr Sopiński: Liczę na współpracę z Bodnarem

Dziś zamieścił kolejny wpis, w którym podkreśla, że liczy na owocną współpracę z nowym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. – Kiedyś nazywano Akademię Wymiaru Sprawiedliwości – „Akademią Ministra Ziobro”, ja liczę na to, że w przyszłości będziemy się dalej rozwijać dzięki współpracy z Ministerstwem i „Akademia Ministra Ziobro” będzie można równie dobrze nazwać „Uniwersytetem Ministra Bodnara” – stwierdził.

Jednocześnie rektor zauważył, że pytanie o polityczny charakter kontroli będzie dotyczyło wniosków, czy "faktycznie ta kontrola ma usprawnić nasze działanie, zapytać nas o to, czy my wdrażamy pewne zalecenia, czy też celem kontrolerów będzie próba znalezienia paragrafu na rektora tejże uczelni, czyli mnie za okres, w którym nawet nie byłem rektorem ani pracownikiem uczelni po to, ażeby mnie utemperować, za to, że dzisiaj mam inne zdanie w sferach prawnych aniżeli Ministerstwo Sprawiedliwości". – Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo liczę i mówiłem to już parokrotnie w wywiadach, liczę na bardzo owocną współpracę zarówno z panem ministrem Bodnarem, z którym łączy mnie chociażby to, że skończyliśmy tę samą uczelnie czyli Uniwersytet Warszawski, jak również to, że pracowaliśmy na tej uczelni – tłumaczy.

