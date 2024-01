"Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli". Mocny apel abp. Gądeckiego

W środę wieczorem klub Koalicji Obywatelskiej złożył poselski projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Szczegóły przedstawiła Monika Rosa, która prowadziła konsultacje społeczne z organizacjami kobiecymi na temat zmian w prawie. KO chce wprowadzić możliwość dokonania aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Oprócz zmian w dostępności do aborcji, Koalicja Obywatelska chce także ułatwić dostęp do tzw. antykoncepcji awaryjnej – tabletki "dzień po". – Sprawa została sfinalizowana. Projekt ustawy zostanie przesłany do Sejmu. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości: mówimy o dostępie bez recepty od 15. roku życia – poinformował premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Abp Gądecki: Opowiedzmy się za życiem

Oświadczenie w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego wydał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Powołując się na papieską encyklikę Evangelium vitae przypomniał, że każdy akt prawny, który dopuszcza zabójstwo niewinnych dzieci poprzez przerwanie ciąży lub eutanazję pozostaje w "całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia, właściwym wszystkim ludziom, i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa".

Arcybiskup wskazał, że prawo do przerywania ciąży i eutanazji jest prawem "wewnętrznie niesprawiedliwym". W związku z tym, jak wskazał św. Jan Paweł II w przywoływanej encyklice, nie wolno się nigdy do niego stosować "ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu".

Kościół katolicki stoi na stanowisku, że nie tylko chrześcijanin, ale także każdy człowiek prawego sumienia stoi wobec moralnego obowiązku uszanowania ludzkiego życia od jego początku, aż do naturalnej śmierci. Przewodniczący KEP odniósł się także do badań opinii publicznej, zgodnie z którymi większość Polaków popiera liberalizację prawo aborcyjnego, przypominając, że racja nie zawsze leży po stronie większości.

"O racji nie decyduje liczba zwolenników danego poglądu. Racja – przede wszystkim racja etyczna – często jest po stronie mniejszości. Niekiedy zaś – o czym przypomina postać Sokratesa – po stronie pojedynczego człowieka o dobrze uformowanym sumieniu” – czytamy.

Na koniec abp Gądecki "w duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej Ojczyzny" wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem. Zaapelował również do członków obu izb parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej, „by dali świadectwo prawdziwej troski o życie bezbronne, bo nienarodzone”.

Czytaj też:

Nowe plany rządu. "Nigdy nie będzie żadnego poparcia ze strony Kościoła"Czytaj też:

"Bezpieczna aborcja"? Godek: Tusk używa radykalnej lewicowej nowomowy