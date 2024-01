Prezydent wspomina słowa Lecha Kaczyńskiego. "Nigdy w to nie wierz"

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w tzw. Karczmie piwnej organizowanej przez Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Wydarzenie odbyło się w komorze "Warszawa" w szybie Daniłowicza, 125 m pod powierzchnią w Wieliczce.

W swoim wystąpieniu Andrzej Duda ocenił, że "nowa rzeczywistość nie zawsze jest łatwa", a także wyraził nadzieję, że członkowie rządu Donalda Tuska "przyjdą, by odebrać swoje powołania do Rady Dialogu Społecznego". – To projekt, który od lat był realizowany. Mam nadzieję, że to, iż ostatnio odmówili i nie przyszli, to tylko wypadek przy pracy. Dobry dialog jest ważny dla przyszłości naszego kraju – powiedział.

Przypomnijmy, że w czwartek Kancelaria Prezydenta wydała komunikat, w którym poinformowała o odwołaniu uroczystości powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Mieli nimi zostać ministrowie rządu Donalda Tuska. W ostatniej chwili odwołali jednak swoją obecność w Pałacu Prezydenckim, pomimo tego, że część z nich potwierdziła wcześniej swoje uczestnictwo.

"Nigdy nie wierz w takie słowa"

Podczas piątkowego spotkania w tzw. Karczmie piwnej, prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wielicka kopalnia kojarzy się mu z początkami jego aktywności politycznej. – Za te wszystkie lata chciałem wam serdecznie podziękować. Mam poczucie, że razem realizowaliśmy zadania dla Polski – mówił.

– Działając wspólnie udało nam się wiele zrobić, m.in. emerytury stażowe, wolne niedziele. "Solidarność" trzyma rękę na pulsie, a ja trzymam z "Solidarnością" – zaznaczył.

– Zawsze wiedziałem jedno. (...) Że to właśnie "Solidarność" broni najlepiej praw pracowników – stwierdził Andrzej Duda. – Przed laty prezydent Lech Kaczyński powiedział do mnie: "Andrzej, jak ktoś mówi, że związki zawodowe chcą zniszczyć zakłady pracy, zniszczyć biznes w Polsce, to nigdy nie wierz w takie słowa, bo ostatnią rzeczą, której chciałby związek zawodowy jest zniszczenie zakładu, w którym działa" – zwrócił uwagę prezydent.

