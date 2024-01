Netanjahu odniósł się do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

W orzeczeniu z 26 stycznia MTS wskazał w szczególności, że Izrael powinien zapewnić, by żołnierze IDF nie dopuszczali się aktów ludobójstwa w Strefie Gazy. Powinien też zapobiegać wszelkim publicznym wypowiedziom, które mogłyby zostać zakwalifikowane za podżeganie do ludobójstwa, jeśli się pojawią, karać za takie wypowiedzi. Trybunał chce ponadto, by Izrael podjął działania, które umożliwią dostarczenie do Strefy Gazy pomocy humanitarnej. Izrael nie może także pozwolić na niszczenie dowodów, które mogłyby zostać wykorzystane w sprawie dotyczącej ludobójstwa.

Trybunał nie nakazał zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Netanjahu: Izrael będzie kontynuować wojnę

– Izrael ma prawo do obrony. Będziemy kontynuować tę wojnę do całkowitego zwycięstwa, dopóki zakładnicy nie wrócą do Izraela, a Strefa Gazy nie będzie stanowiła zagrożenia – powiedział.

Szef izraelskiego rządu ocenił, że oskarżenia o ludobójstwo są "oburzające". Zapewnił, że Izrael będzie nadal robił "to, co konieczne", aby się bronić.

Netanjahu podtrzymał tym samym w całości stanowisko wyrażane wcześniej zarówno przez niego, jak i przez innych czołowych przedstawicieli władz w Tel Awiwie.

Więcej znaków zapytania dotyczy losu Strefy Gazy po zakończeniu działań militarnych. W nagraniu opublikowanym w 11 stycznia na platformie X Netanjahu zapowiedział, że Izrael nie ma zamiaru trwale okupować Strefy Gazy, ani wysiedlać cywilnej ludności z palestyńskiego terytorium.

Zaznaczył zarazem, że siły zbrojne ścierają się z terrorystami z Hamasu. Usiłował jednocześnie przekonywać, że nie walczą z palestyńską ludnością. Twierdził również, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

Skarga RPA do MTS

Skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, w której zarzucono Izraelowi zbrodnię ludobójstwa na Palestyńczykach, złożyła Republika Południowej Afryki. MTS rozpoczął rozpatrywanie skargi 11 stycznia.

Strona skarżąca wnioskowała do sędziów o nałożenie wiążących wstępnych nakazów na Izrael, w tym natychmiastowego wstrzymania izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy.

Orzeczenie ma charakter przejściowy

Ogłoszona w piątek decyzja ma charakter jednak przejściowy, co oznacza, że Trybunał nie wypowiadał się w sprawie zarzutów o ludobójstwo. Działania, o które zaapelował w piątek MTS, mają więc na celu zapewnienie, że gdy sędziowie będą rozważać istotę oskarżeń zawartych we wniosku złożonym przez RPA, Palestyńczycy w Gazie będą mogli korzystać z pewnego rodzaju ochrony – przekazało BBC.

Wyroki Trybunału są prawnie wiążące i ostateczne, w praktyce jednak nie ma możliwości ich egzekwowania.

