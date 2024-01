"Jest to dla nas niezwykle ważne". Żydzi wdzięczni Papieżowi

– To ma wielkie znaczenie, że Franciszek nie zapomina o takich okazjach – wskazał Radiu Watykańskiemu Victor Eichner, szef biura przedstawicielstwa Światowego Kongresu Żydów przy Stolicy Apostolskiej. Reprezentuje on organizację zrzeszającą społeczności z ponad stu krajów. Z uznaniem wypowiada się o działaniach Papieża wobec wyznawców judaizmu.

– Przez lata Ojciec Święty i Kuria bardzo jasno wyrażali swoje zaangażowanie w zachowanie pamięci o Holokauście i mówili o ofiarach Holokaustu. Jest to dla nas niezwykle ważne – powiedział Victor Eichner. Podkreślił, że m.in. w tej kwestii jego społeczność widzi we Franciszku wielkiego partnera i przyjaciela. Wspomina ponadto kampanię internetową „Pamiętamy” odnoszącą się do tragedii ludobójstwa na Żydach dokonanego przez nazistowskie Niemcy i ich sojuszników. Kilka lat temu wziął w niej udział sam Papież. – Promowanie pamięci o ofiarach okazuje się jeszcze ważniejsze w dzisiejszych czasach po przerażających atakach w zeszłym roku. Naprawdę doceniamy, że Ojciec Święty wspomniał o tym wiernym i poruszył tę kwestię w okolicach tego dnia – podkreślił przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów przy Stolicy Apostolskiej.

Wojna z Hamasem

Victor Eichner zaznacza, jak wielki szok stanowiły wydarzenia z jesieni zeszłego roku, które doprowadziły do obecnej wojny w Strefie Gazy. – Ostatni październik zmienił rzeczywistość społeczności żydowskich na całym świecie, zwłaszcza Izraelczyków –stwierdził. Jak dodał rozmówca Radia Watykańskiego: "atak Hamasu udowodnił nasze najgłębsze obawy: co się stanie, jeśli będą mieli okazję skrzywdzić Izraelczyków. Popełnili akty przemocy na poziomie, o którym nigdy byśmy nie pomyśleli: gwałty, torturowanie cywilów oraz zabijanie dzieci, kobiet i mężczyzn”. Victor Eichner wskazał, iż "miało to wpływ na społeczności żydowskie na całym świecie”.

Mężczyzna dodaje: "Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym przyjaciołom, którzy nas wspierają, ale musimy również zaznaczyć, że istnieje bardzo ważne rozróżnienie między aktami terroryzmu i zbrodniami przeciwko ludzkości a wojną obronną przeciwko takiemu złu”. Wyraża również głęboką nadzieję na kontynuację współpracy ze Stolicą Apostolską, także na polu walki z antysemityzmem.

Czytaj też:

Papież: Chciwość to choroba serca, nie portfelaCzytaj też:

"Absolutny błąd". Z Chin płynie krytyka pod adresem papieża i jego współpracownika