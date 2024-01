Brytyjski wywiad: Rosyjskie postępy są nieistotne strategicznie

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało nowy raport. Brytyjski wywiad wojskowy uważa, że dwie zdobyte przez Rosjan wsie – Krochmalne w rejonie charkowskim i Wesele w okolicach Bachmutu – nie stanowią ważnych zdobyczy.

Jak wskazano, wsie miały przed wojną na Ukrainie odpowiednio 102 i 45 mieszkańców.

Bitwa o Awdijiwkę. Brytyjski wywiad ocenia

Brytyjski wywiad ocenił, że działania rosyjskich sił zbrojnych w rejonie Awdijiwki mają na celu otoczenie broniących się tam wojsk ukraińskich. Pomimo skutecznego przeniknięcia na tyły obrońców kanałami wojska ukraińskie skutecznie bronią się przed atakującymi i zadają straty dzięki rajdom na pozycje Rosjan.

Według raportu brytyjskiego MON Awdijiwka będzie skutecznie bronić się przez kolejne tygodnie, zwłaszcza, że droga zaopatrzeniowa do miasta pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich.

"Putin wysyła sygnały do USA"

Jak informuje Bloomberg, prezydent Rosji Władimir Putin dał jasno do zrozumienia Stanom Zjednoczonym, że jest gotowy do dyskusji nad zakończeniem wojny na Ukrainie. Rozmówcy dziennikarzy twierdzą, że Kreml nieoficjalnymi kanałami sygnalizuje gotowość do rozmów na temat przyszłych środków bezpieczeństwa dla Kijowa.

Urzędnicy amerykańscy przekazali, że nie są im znane żadne wstępne propozycje, które mogłyby paść podczas pierwszych rozmów i nie widzą żadnych oznak świadczących o tym, że rosyjski prezydent poważnie myśli o znalezieniu sposobów zakończenia działań wojennych. "Wskazówki o otwartości Rosji na negocjacje – jakkolwiek nieszczere – mogą wywołać rozłam wśród sojuszników Ukrainy, odizolować Kijów i podważyć wysiłki prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na rzecz zdobycia poparcia dla własnej formuły pokojowej, która wzywa do całkowitego wycofania wojsk rosyjskich” – czytamy. Osoby bliskie Kremlowi, które prosiły o zachowanie anonimowości, powiedziały, że sygnały zostały przekazane wyższym urzędnikom amerykańskim w zeszłym miesiącu przez pośrednika, którego nie chcieli ujawnić.

