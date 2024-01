Ściana oczu

Każda z grup brzmi nieco inaczej, choć trudno je odróżnić. Oba zespoły bazują na nieoczywistych melodiach, wyszukanych strukturach i zagmatwanych przesłaniach. Na nowej płycie The Smile jest bardziej spontaniczny, a zarazem brzmi bardziej surowo. Jest to to zasługa producenta Sama Petts-Davisa.