"Komuna wraca". Błaszczak: To jest skok na bogactwo wypracowane przez nas wszystkich

To, co robi "koalicja 13 grudnia", to jest skok na bogactwo wypracowane przez nas wszystkich – podkreślił szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

W piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której Jarosław Kaczyński zapowiedział serię spotkań otwartych w różnych miastach Polski pod hasłem "Bądźmy razem". – Będziemy mieli intensywny weekend, zostaną objechane właściwie wszystkie województwa, przy tym przekaz, z którym chcemy się zwrócić do społeczeństwa jest następujący: ta władza obiecywała "100 konkretów", a prawda jest taka, że łamana jest konstytucja, (...) łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa, w tym prokuratura – i to w sposób siłowy. Tym samym sposobem zostały przejęte też media publiczne – mówił Kaczyński. Błaszczak: Skok na bogactwo wypracowane przez nas wszystkich W sobotę w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się spotkanie z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym szefem klubu parlamentarnego PiS Mariuszem Błaszczakiem. – Dziś władza likwiduje Telewizję Polską i oddziały regionalne TVP, a także Polskie Radio, zwalniani są pracownicy, zwalniani są dziennikarze. Czemu ma to wszystko służyć? Temu, żeby odciąć opinię publiczną od niezależnych informacji – powiedział były minister obrony narodowej. – Komuna wraca (…). Zobaczcie, z czego składa się ta "koalicja 13 grudnia". Tam komuniści grają pierwsze skrzypce. I w Parlamencie Europejskim też siedzą – zauważył Mariusz Błaszczak. – To, co robi "koalicja 13 grudnia", to jest skok na bogactwo wypracowane przez nas wszystkich – mówił przewodniczący klubu parlamentarnego PiS. I apelował o udział w tegorocznych wyborach samorządowych. "Świetne spotkanie z mieszkańcami Białegostoku. Setki osób, dużo ciekawych dyskusji i wspólny cel – walka o zwycięstwo w wyborach samorządowych. To nie koniec ważnych rozmów. O 18:00 wspólnie z @SliwkaAndrzej i @ArturChojecki widzimy się w Olsztynie. #BądźmyRazem" – napisał na platformie X Mariusz Błaszczak.

