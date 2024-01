"Nie dziwię mu się", "ja na to liczę". Kowal i Jakubiak niezgodni w ocenie Trumpa

W "Śniadaniu w Trójce" na antenie Polskiego Radia politycy dyskutowali m.in. o kwestii bezpieczeństwa Polski w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Wśród gości byli m.in. szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i pełnomocnik ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal, poseł Marek Sawicki z PSL i Marek Jakubiak, poseł koła Kukiz’15.

Kowal został zapytany, czy rozmaite ośrodki, które mówią o wojnie z Rosją, straszą, czy jednak sytuacja naprawdę jest poważna.

Kowal: Kluczowy pakiet USA

Poseł Koalicji Obywatelskiej odpowiedział, że kluczowe jest to, czy w USA zostanie uchwalony pakiet 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. – W Polsce może brzmi to troszeczkę, jak informacja dyplomatyczna, a ja powiem, że jeżeli nie będzie dodatkowych pieniędzy na amunicję dla Ukraińców, to ryzyko, że coś niedobrego wydarzy się w tej wojnie w 2024 r., jest bardzo wysokie – ocenił Kowal.

– Jeśli tak, to przyśpieszy to zwycięstwo Trumpa, jeżeli przyśpieszy zwycięstwo Trumpa, to wsparcie dla Ukrainy będzie na tyle niskie, że da kolejne zwycięstwo Putinowi – kontynuował.

Prowadząca Beata Michniewicz wtrąciła, że można liczyć na zmienność Trumpa, który nie zawsze realizuje to, co zapowiada.

– Ależ oczywiście, że ja na to liczę, to jest inna sprawa. My powinniśmy w Stanach Zjednoczonych obstawiać i Republikanów i Demokratów itd. Ja natomiast patrzę jako polski polityk na polską rację stanu. I dzisiaj dać satysfakcję Putinowi to oznacza skrócić sobie czas na przygotowanie się do kolejnych ataków o trzy czy pięć lat – ocenił.

Jak dodał, jesteśmy dziś na grani historii i w bardzo niebezpiecznym momencie. – […] W głowach ludzi jest tak, że przyzwyczają się do spokoju, a czas spokoju prawdopodobnie się skończył. I jeżeli nie damy rady w 2024 r. efektywnie pomóc Ukraińcom, a efektywnie tzn. dostarczyć amunicję kilku rodzajów i broń, żeby się bronili. Oni do tego i tak jeszcze muszą przeprowadzić skutecznie mobilizację, jeszcze dużo od nich samych zależy. I do tego potrzebują jeszcze jakiejś nowej generacji broni, żeby razić cele wojskowe na terenie Rosji, np. cele, które produkują amunicję – powiedział Paweł Kowal.

Jakubiak: Gdyby Trump był prezydentem, wojny by nie było

Marek Jakubiak zgodził się, że decydujące dla przyszłości Ukrainy są wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, ale wyraził odmienny pogląd w ocenie Donalda Trumpa.

– Uważam, że Donald Trump, gdyby był dziś prezydentem, to tej wojny na Ukrainie w ogóle by nie było – powiedział, dodając, że w całej jego nieprzewidywalności, nawet Putin odnosił się do niego z szacunkiem. – A mam wrażenie, że ta wojna to było wykorzystanie takiego miękkiego organizmu Stanów Zjednoczonych i bez żadnych konsekwencji Rosja robi sobie to, co chce – powiedział Jakubiak.

– Moim zdaniem akurat Biden był tutaj bardziej twardym organizmem jeśli chodzi o rolę strażnika – skomentowała Michniewicz.

– To, co było w mediach to jedno, a to co robił, to było drugie – odparł Jakubiak.

Bezpieczeństwo Europy. Jakubiak: Trump mówił w kontekście Niemiec

Marek Sawicki zwrócił uwagę, że Trump wspomniał o wycofaniu wojsk amerykańskich z Europy i skupieniu się na Pacyfiku.

Jakubiak odpowiedział, że trzeba podać też kontekst. – Nie dziwię się Trumpowi w tej wypowiedzi, dlatego, że on mówił to w kontekście m.in. Niemiec – najpotężniejszej gospodarki europejskiej, która nie łożyła praktycznie w ogóle na NATO. […] Tak naprawdę USA finansują NATO, każdy by się zdenerwował. I on to powiedział w kontekście dyscyplinowania Francji i Niemiec. Okazuje się, że dziś Europa jest bezzębnym drapieżnikiem, że tak naprawdę to USA zapewniają bezpieczeństwo Europie, a nie Europa sama sobie – zwrócił uwagę.

Jakubiak podsumował, że dopóki Amerykanie są w Europie, kontynent jest bezpieczny.

