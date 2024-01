Bielan broni słów Kaczyńskiego. "To jest wręcz głaskanie"

Podczas sobotniego spotkania w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że "rząd Donalda Tuska bezczelnie łamie prawo".

– Prawo tak, ale "takie, jak my je rozumiemy". Tusk chce, żeby jego wola była prawem. Byli już tacy. Już kiedyś wola Führera była prawem. To dziś realizuje się w stosunku do mediów. Bezpośrednio użyto tam siły. Pluralizm medialny jest podstawą demokracji. Dziś pracuje się ciężko nad tym, by sytuacja zaczęła przypominać czasy PRL-u, żeby nurt informacyjny był całkowicie jednolity – oznajmił szef Prawa i Sprawiedliwości.

"To jest głaskanie Tuska"

– Słowa Jarosława Kaczyńskiego w zestawieniu z tym, co Donald Tusk wygadywał o Kaczyńskim, jak nazywał nas mordercami, to jest wręcz głaskanie – stwierdził europoseł PiS Adam Bielan w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

– Mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu. Premier i jego ministrowie łamią prawo i konstytucję. Wielu prawników jest zdania, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zajął media publiczne łamiąc konstytucję. To jest precedens. My nie możemy milczeć w takiej sytuacji. Nasi wyborcy zarzucają nam brak skuteczności. Oni oczekują od nas bardziej radykalnego działania – powiedział.

"Byłoby dużym wstrząsem"

Według nieoficjalnych doniesień Jarosław Kaczyński ma przejść w 2025 r. na polityczną emeryturę. W Prawie i Sprawiedliwości nie ustaje dyskusja na temat przejęcia schedy po Kaczyńskim. W rozmowach przewija się kilka nazwisk, m.in. Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. O tym, kto zostanie nowym szefem partii, ma zdecydować planowany na pierwszą połowę 2025 r. kongres wyborczy ugrupowania.

Europoseł PiS Adam Bielan wyraził nadzieję, że Jarosław Kaczyński wystartuje w wyborach na prezesa partii na kolejną kadencję. – Prawo i Sprawiedliwość jest autorskim pomysłem Jarosława Kaczyńskiego, tak jak Zjednoczona Prawica była jego autorskim pomysłem. Jego odejście byłoby dużym wstrząsem – przyznał.

