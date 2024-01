Petru apeluje: Przejdźmy do realizacji programu

– Ludzie już oczekują konkretów albo sygnałów, że coś się wydarzy, chociażby w kwestii składki zdrowotnej, którą obiecaliśmy, że przywrócimy do lub blisko pierwotnej formy. Jest też kwestia handlu w niedziele – powiedział w Radiu Zet Ryszard Petru.

– Kamiński i Wąsik – temat nie istnieje, bo zostali skazani, ułaskawieni, nie są posłami. Więc przejdźmy do realizacji programu gospodarczego w ramach koalicji rządowej – stwierdził poseł Trzeciej Drogi i podkreślił, że jest to wezwanie do całej koalicji.

– W przypadku np. uwolnienia handlu są różne zdania. Powinniśmy jak najszybciej usiąść wspólnie i ustalić formułę, która jest akceptowalna koalicyjnie. I zrealizować to – mówił przewodniczący sejmowej komisji gospodarki.

– Mamy przed sobą wybory i Polacy mogą nas zacząć rozliczać z realizacji obietnic gospodarczych – dodał.

"Nie możemy sobie na to pozwolić"

Ryszard Petru uważa, że ceny prądu nie powinny być zamrożone do końca 2024 r. – Co do zasady, nie możemy sobie pozwolić na to, że cały czas państwo dopłaca do cen. Aczkolwiek nie jestem zwolennikiem pełnego uwolnienia, bo szok cenowy byłby zbyt wysoki. Czyli musimy jakoś płynnie dochodzić do uwolnienia cen po tym półroczu, w którym są zamrożone. I tutaj bym nie chciał wchodzić w szczegóły, bo to jest przedmiot dyskusji na poziomie rządu, ale (...) nie możemy mieć sytuacji, w której państwo do wszystkiego dopłaca – zaznaczył polityk Polski 2050. Jak zauważył, gospodarka nie powinna funkcjonować na zasadzie szoków i wstrząsów.

Przypomnijmy, że na początku grudnia Sejm uchwalił ustawę o zamrożeniu cen energii do 31 czerwca 2024 r. Za było 247 posłów, przeciw – 1, wstrzymało się – 197. Poprawka klubu PiS wydłużająca okres ochronny do końca roku została odrzucona. Wcześniej przyjęto kilkanaście poprawek, w tym tę dotycząca objęcia ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

