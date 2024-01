"Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender?". Specjalny dodatek "Do Rzeczy"

Media lewicowo-liberalne chętnie uwypuklają, że fundacja Strażnik Pamięci otrzymała w ciągu pięciu lat 8,1 mln zł. Problem w tym, że nie podają, na co zostały przeznaczone pieniądze. Wszystkie wydatki są w pełni transparentne, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Fundacji.

Jednym z projektów organizowanym przez Fundację w latach 2020-2023 było "Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT". Jego głównym celem było doprowadzenie do zmniejszenia a docelowo do wyeliminowania z polskiej przestrzeni publicznej przypadków łamania praw sumienia ludzi wierzących, którzy cierpią pod wpływem presji nowych lewicowych ideologii zgodnie art 196 kk oraz art 194kk. Cel został osiągnięty poprzez wydanie serii zeszytów dołączonych do tygodnika „Do Rzeczy” pt. "Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT" oraz zorganizowanie dwóch konferencji pt. Wolność sumienia i ideologia LGBT".

W ramach projektu ukazało się 20 dodatków, z którymi można się bezpłatnie zapoznać. Warto dodać, że przy tworzeniu dodatków brali udział m.in. prawnicy, filozofowie, etycy, czy eksperci. Ponadto, w październiku ub. roku odbyła się konferencja pt. „Wolność sumienia i ideologia LGBT”, z której zapisem można się zapoznać w serwisie YouTube oraz na naszym portalu. W październiku 2021 r. odbyła się natomiast konferencja "Ideologia LGBT – prawna ochrona rodziny”.

"Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender?"

Bramą Pałacu Zimowego – równie symboliczną i równie łatwo sforsowaną jak piotrogrodzki pierwowzór – dla ideologii LGBT było w UE pojęcie równości, które w traktacie lizbońskim podmieniono na „niedyskryminację” – pisze Marek Jurek.

Jak regulacje prawne ideologii LGBT krępują wolność gospodarczą. Z Johnem-Henrym Westenem, kanadyjskim publicystą katolickim, redaktorem naczelnym portalu LifeSiteNews rozmawia Piotr Włoczyk.

Głośna sprawa drukarza z Łodzi zderzyła w Polsce gwarantowaną przez konstytucję wolność wyznania i sumienia z przepisem z PRL, który w pewnym momencie uznano za implementację unijnej dyrektywy antydyskryminacyjnej – pisze Łukasz Zboralski w artykule "Wolność kontra dyskryminacja".

Strategie ideologów LGBT opierają się m.in. na próbach importowania zagranicznych rozwiązań do naszego prawa oraz kreowaniu zmian poprzez orzecznictwo w sądach – wskazuje prof. Piotr Mostowik w tekście "Nie pomoże ulica, pomogą sądy?".

Dlaczego ideolodzy LGBT niewiele osiągnęli w Polsce. Ze Sławomirem Olejniczakiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia im. ks. Piotra Skargi rozmawia Maciej Pieczyński.

Cały dodatek można pobrać poniżej:

