Kaczyński "zostanie zmuszony do odejścia"? Prof. Dudek wskazuje warunek

Według nieoficjalnych doniesień Jarosław Kaczyński ma przejść w 2025 r. na polityczną emeryturę. W Prawie i Sprawiedliwości nie ustaje dyskusja na temat przejęcia schedy po Kaczyńskim. W rozmowach przewija się kilka nazwisk, m.in. Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. O tym, kto zostanie nowym szefem partii, ma zdecydować planowany na pierwszą połowę 2025 r. kongres wyborczy ugrupowania.

– Jeżeli zdrowie pozwoli prezesowi Kaczyńskiemu sprawować tę funkcję, to do wyborów prezydenckich będzie kierował PiS-em. Natomiast jeśli dojdzie do katastrofy, a katastrofą byłby brak kandydata PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich, to być może wtedy w partii pojawi się na tyle silny opór przeciwko Kaczyńskiemu, że on zostanie zmuszony do odejścia – mówił w rozmowie z Onetem historyk i politolog prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prof. Dudek: Kaczyński już nie ma gdzie odejść

– Kaczyński to polityk, który kompletnie już nie ma gdzie odejść. I on sobie zdaje sprawę, że jego całe życie właściwie opiera się na prezesowaniu PiS. Proszę sobie wyobrazić prezesa Kaczyńskiego na emeryturze idącego do sklepu. Kto będzie go chronił w tym sklepie? To jest człowiek, którego ochrona dzisiaj kosztuje co najmniej kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. On z emerytury tych kilkuset tysięcy złotych nie wyda na swoją ochronę osobistą. W związku z tym ja śmiem wątpić w plany emerytalne prezesa Kaczyńskiego w najbliższej przyszłości – stwierdził prof. Antoni Dudek.

Politolog zauważył, że wielkie zmiany w polskim systemie partyjnym zawsze dokonywały się za sprawą wyborów prezydenckich.

Ten sondaż nie spodoba się prezesowi PiS

W sondażu dla "Rzeczpospolitej" ankieterzy pracowni SW Research zapytali respondentów, jak oceniliby odejście prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę.

Najwięcej, 47 proc. badanych stwierdziło, że byłoby to "dobre dla Polski". 8,9 proc. ankietowanych uznało, że byłoby to "niekorzystne dla Polski". 11,6 proc. uczestników badania jest zdania, że nie byłoby to ani "dobre", ani "niekorzystne" dla Polski. 23,7 proc. pytanych nie wierzy, by Jarosław Kaczyński odszedł na polityczną emeryturę w 2025 r. Z kolei 8,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

