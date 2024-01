"Mowa nienawiści"? Sachajko: Osoby LGBT otrzymają narzędzia do atakowania wszystkich

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia pomysł wpisania do Kodeksu karnego przestępstwa "mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć"?

Jarosław Sachajko: Po uchwaleniu takich przepisów, osoby z grupy LGBT otrzymają narzędzia do atakowania wszystkich dookoła, robiąc wokół siebie szum. Na początek dobrze by było, aby „rząd 13 grudnia” zaczął stosować obecnie obowiązujące prawo i konstytucję, zanim będzie cokolwiek zmieniać. Na dziś widzimy rażące łamanie prawa, a dodatkowo pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia regulamin Sejmu, co będę musiał mu z życzliwością na następnym posiedzeniu Sejmu wytknąć. Musimy powiedzieć wprost, że takie nadregulacje, jakie chcą teraz rząd wprowadzić spowodują dużo niepotrzebnego bałaganu.

O jaki konkretnie bałagan chodzi?

Zauważmy, że ludzie narażeni na nadmiarową atencję względem siebie, będą mogli pozywać innych za pieniądze wszystkich podatników. Gdyby ci ludzie chcieli to robić z Kodeksu cywilnego, to niech to robią, ale niech za to płacą. Dziś jest taka możliwość, nie trzeba nic zmieniać. Każdy może pozwać drugą stronę z przepisów Kodeksu cywilnego. Oni jednak chcą użyć narzędzi państwa i pieniędzy publicznych, żeby siebie i swoją ideologię promować. Ja się na to nie zgadzam. Jeżeli np. kobiecie powie się, że jest kobietą, to taka chcąca zaistnieć osoba może mnie pozwać do sądu z uwagi na mowę nienawiści? Przecież to absurd. Dodatkowo do tego chcą zaangażować instrumenty karne. Zupełny bezsens.

Oprócz tego projektu mamy zapowiedź premiera Donalda Tuska, który chciałby rozpocząć prace nad projektem legalizującym aborcję do 12., tygodnia życia. Czy to kolejny ideologiczny projekt?

Nie. Nie mieszałbym do tego ideologii. Nie można powiedzieć, że życie i śmierć to ideologia. Jeżeli ktoś jest niedouczony i dodatkowo próbuje wrócić na poziom gorszy, niż na początku średniowiecza, choć nawet wówczas bezkarnie nie można było zabijać dzieci. Już dawno ustalono, kiedy mamy do czynienia z życiem i kiedy ono się rozpoczyna. Wiemy dzięki nauce i badaniom, że rozpoczyna się ono od połączenia komórek męskiej i żeńskiej. Powstaje zarodek, który się dzieli i na koniec mamy efekt gotowy w postaci dziecka. Idąc dalej mądrością byłego posła Lewicy Macieja Gduli, który komentując przypadek nieprzytomnego i odłączenia od żywienia przez Brytyjczyków polskiego obywatela stwierdził, że jeśli on jest żywy, to postawmy obok niego jedzenie i zobaczymy, czy się naje. Małe dziecko jak się rodzi, również samo się nie nakarmi. Ci ludzie w ten sposób chcą zrobić pierwszy krok ku temu, żeby wprowadzać eutanazję. Po co mamy utrzymywać ludzi starszych lub niepełnosprawnych? To jest lewacka ideologia braku szacunku dla drugiego człowieka i walki z ludźmi. Nie ma na to mojej zgody.

Czy w pana ocenie prezydent Andrzej Duda zawetuje oba projekty?

Uważam, że tak. W Konstytucji RP mamy jasno zapisaną ochronę życia. Również naszym obowiązkiem jako ludzi, jest ochrona i opieka nad osobami najsłabszymi, w tym tymi w łonach matek, całkowicie bezbronnymi.

