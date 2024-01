"Pomyliliśmy się". Warzecha: Niech Kaczyński idzie do ludzi, którym rządy PiS zniszczyły firmy

"Pomyliliśmy się" to można powiedzieć, jak się źle wstawi przecinek w projekcie ustawy. A nie jak się przez osiem lat prowadzi politykę gospodarczą pójścia w głęboki socjalizm, konsekwentnie wrogą przedsiębiorczości i przedsiębiorcom" – zwrócił uwagę publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Przeprosiny pana Kaczyńskiego mają wartość zużytego papieru toaletowego. Niech idzie do ludzi, którym rządy PiS zniszczyły firmy i powie im "przepraszam, pomyliliśmy się" – dodał.

twitter

Kaczyński: Pomyliliśmy się

Chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z niedzieli. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się w formule otwartej z mieszkańcami Kielc. Po przemówieniu odpowiadał na pytania publiczności.

– Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą. Takich ludzi jest bardzo wiele. Większość z nich narzeka na wysoki ZUS. Ja też miałem tak w życiu, że pożyczałem na ZUS. Większość z nich mogłaby głosować na PiS, ale byli tak źli, że odeszli. Trzeba coś z tym zrobić, bo szkoda tych głosów. Jakby był niższy ZUS, to ludzie by płacili nawet mając mniejsze przychody, nie zawieszaliby działalności – zwrócił uwagę pan Władysław.

– Poruszył pan bardzo ważną sprawę. Na pewno była to przyczyna gorszego wyniku niż mogliśmy osiągnąć. Ci, którzy przygotowali ten ZUS, działali w ramach tego, co nazwaliśmy Polskim Ładem. I to był błąd. Przyznaję, że myśmy błędy też popełniali – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Jednoosobowa działalność gospodarcza, także kilku, kilkunastoosobowa jest w naszej gospodarce niesłychanie ważna. Doceniamy to od strony wyborczej, ale przede wszystkim gospodarczej. I od losu wielu milionów ludzi (...) Mogę powiedzieć tylko: przepraszam, pomyliliśmy się i się naprawimy to – dodał.

Czytaj też:

Jak obowiązkowy ZUS niszczy polskie firmyCzytaj też:

Poseł otrzymał odpowiedź z ZUS. Polacy dopłacają Ukraińcom do emeryturCzytaj też:

Morawiecki mocno skrytykował rząd Tuska. Padły też zaskakujące słowa o obietnicach koalicji