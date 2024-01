Owsiak odpowiada Błaszczakowi. "Panie były ministrze"

– Spotkałem się z taką uwagą byłego pana ministra obrony narodowej. Panie były ministrze, nikt nikomu nie kazał, naprawdę. To był wręcz warunek, kiedy rozmawialiśmy z aktualnym panem ministrem obrony narodowej. (Mówiliśmy – red.) "proszę nie wydawać żadnych rozkazów, nigdy w życiu". Jeżeli ktoś nie chce grać, nie ma ochoty, jest to wolna niedziela, no to proszę mu ją zostawić – powiedział Owsiak na konferencji prasowej.

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi byłego szefa MON, obecnie szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, który jeszcze przed niedzielnym finałem mówił o tym, że w tym dniu "będą pikniki na rzecz Owsiaka i tam wojsko zaangażowali, bo wiadomo, w wojsku jest wszystko na rozkaz".



Owsiak do Błaszczaka: Pamiętam pana pikniki, nie będę ich komentował

– Panie były ministrze, no wszyscy chcieli grać i to były te pikniki, które były oddolne, oddolne od ludzi. Pamiętam pana pikniki, no nie będę ich komentował po prostu. Bo pan kazał, a my właśnie nie kazaliśmy – przekonywał Owsiak.

– I to było fantastyczne, że ludzie po prostu chcieli być z nami i pukali do naszych drzwi. Był taki moment na pięć minut przed finałem, że już nie mogliśmy tego pomieścić, nie mogliśmy już rozciągnąć czasu, chociaż pokazywaliśmy to wszystko 24 godziny na dobę, niemalże byliśmy ze wszystkimi, którzy chcieli z nami być – dodał prezes WOŚP.



WOŚP znów w TVP

Transmisja 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wróciła w tym roku do TVP. W okresie rządów PiS impreza nie była relacjonowana w telewizji publicznej.



– Wczorajszy dzień zakończyliśmy deklarowaną kwotą 175 426 813 zł. W tym momencie na koncie fundacji mamy 29 673 016 zł – przekazał w poniedziałek Owsiak. Dodał, że ostateczny wynik zbiórki będzie znany 27 marca.



