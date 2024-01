Tajner zawiedziony Sejmem. "Nie czuję, że chciałem tu być"

– Nie jest to na pewno miejsce, które sobie wymarzyłem. (...) Przestałem pracować w Polskim Związku Narciarskim i Polskim Komitecie Olimpijskim i uważałem, że na to, co się dzieje w kraju, trzeba zareagować. Zareagowałem i przyłączyłem się do grupy ludzi, którzy – jak się okazało – też masowo zauważyli, że Polska zmierza w złym, niebezpiecznym kierunku – stwierdził gość RMF FM.

Tajner powiedział, że to, co widzi, nie powoduje u niego myśli, że chciał tu być, "że to jest miejsce dla mnie". – Na pewno czuję się nieswojo, bo całe życie spędziłem w sporcie. (...) Tu spotykam się natomiast z sytuacją wręcz na pograniczu nienawiści. Na początku, podczas tych pierwszych posiedzeń, zaskoczył mnie gniew tych ludzi z różnych stron, wyrażany na mównicy sejmowej. To było dla mnie porażające. W pewnych momentach miałem nawet takie wrażenie, że jakby były pasy bezpieczeństwa, to bym się nimi zapiął, żeby nie wypaść – wskazał poseł KO.

Jednocześnie jest zadowolony z tego, jak pracuje klub KO. – Przed głosowaniami w Sejmie dostajemy informację jak głosować; w klubie KO nie ma nacisków i nakazu, żeby głosować tak, a nie inaczej. Ufam władzom klubu, że ich decyzje ws. głosowań są właściwe – deklaruje. Apoloniusz Tajner zaznacza też, że atmosfera w sejmowej komisji sportu jest normalna, "da się tam porozmawiać, także ponad podziałami".

Fatalne wieści dla PiS. "Może trwale się przesunąć"

Z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na największe poparcie, aczkolwiek przewaga nad drugą KO jest już minimalna. Na formację Jarosława Kaczyńskiego oddałoby głos 28,3 proc. respondentów. To niemal identyczny wynik, jaki partia uzyskała w poprzednim badaniu pracowni.

Na drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską chce natomiast głosować 28,2 proc. ankietowanych, co oznacza niewielki wzrost – o 0,7 pkt proc.

Na ostatnim miejscu znalazła się natomiast Trzecia Droga, którą popiera 18,9 proc. To oznacza, że poparcie dla sojuszu PSL i Polski 2050 wzrosło o 2 pkt proc.

Próg wyborczy przekracza jeszcze Lewica z wynikiem 9,6 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Konfederacja, którą wskazało 7,6 proc. uczestników sondażu (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

1 proc. badanych wskazało odpowiedź "inna partia", natomiast 6,4 proc. respondentów nie wie, na kogo by zagłosowało.

Czytaj też:

Ruszają prace zespołu Morawieckiego. Na pierwszy ogień CPKCzytaj też:

Sikorski o dwóch politykach PiS: Tłumaczę zagranicznym partnerom, co ci dżentelmeni zrobili