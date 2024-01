Andrzej Duda powołał członków Rady Dialogu Społecznego. Ci politycy się nie stawili

W czwartek Kancelaria Prezydenta wydała komunikat, w którym poinformowała o odwołaniu uroczystości powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Mieli nimi zostać ministrowie rządu Donalda Tuska. W ostatniej chwili odwołali jednak swoją obecność w Pałacu Prezydenckim, pomimo tego, że część z nich potwierdziła wcześniej swoje uczestnictwo.

Prezydent zaprosił ich ponownie na wtorek. Tym razem uroczystość odbyła się, chociaż i tym razem zabrakło kilku polityków.

W skład Rady Dialogu Społecznego weszli: Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, Barbara Nowacka, Izabela Leszczyna, Katarzyna Kotula, Dariusz Wieczorek, Andrzej Domański, Marzena Okła-Drewnowicz, Krzysztof Hetman, Hanna Majszczyk, Borys Budka, Marcin Kierwiński, Sebastian Gajewski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Dariusz Klimczak.

Mimo prezydenckiego zaproszenia Budka, Kierwiński, Hennig-Kloska oraz Pełczyńska-Nałęcz nie stawili się na uroczystości. Akty powołań mają zostać przekazane w późniejszym terminie.

Andrzej Duda: To ważny moment

Podczas spotkania z przedstawicielami rządu Andrzej Duda podkreślił znaczenie RDS. – To ważny moment, bo Rada Dialogu Społecznego jest bardzo ważna. Po upadku Komisji Trójstronnej, po tamtym głębokim rozejściu się dróg dialogu społecznego w Polsce udało się w 2015 roku – dzięki inicjatywie „Solidarności” i przychylności ówczesnego rządu – doprowadzić do powstania i uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego – nowej, zinstytucjonalizowanej formy dialogu, w której uczestniczą wszystkie strony, które w tym dialogu powinny brać udział – mówił prezydent.

Wyraził też zadowolenie, że politycy będą mogli zasiąść do dyskusji o najważniejszych sprawach dla rozwoju Polski. – Państwo nie tylko przejmujecie miejsca w Radzie Dialogu Społecznego, ale od października to koalicja stoi na czele RDS. Życzę państwu powodzenia. Podkreślam, cieszę się, że Rada zyskuje nowy impuls do pracy – dodał.

Czytaj też:

Fatalne wieści dla PiS. "Może trwale się przesunąć"Czytaj też:

Sikorski o dwóch politykach PiS: Tłumaczę zagranicznym partnerom, co ci dżentelmeni zrobili