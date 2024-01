Dlaczego powinno powstać CPK? Morawiecki: Ambitne narody zasługują na wielkie inwestycje

Dziś ma miejsce pierwsze spotkanie Zespołu Pracy dla Polski z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa Mateusza Morawieckiego. Tematem posiedzenia inauguracyjnego ma być Centralny Port Komunikacyjny. Największa partia opozycyjna przekonuje, że rząd Donalda Tuska chce wycofać się z realizacji pomysłu.

Prace zespołu dot. konkretnych kwestii mają kończyć się raportami lub projektami ustaw, które następnie mają być składane w Sejmie. Jego głównym celem jest kontrola tego, czy rząd kontynuuje strategiczne projekty podjęte jeszcze w okresie rządów PiS oraz to, czy wypełnia obietnice z kampanii.

Dlaczego CPK powinien powstać? Morawiecki podaje argumenty

Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem zespołu, były premier Mateusz Morawiecki przedstawił w mediach społecznościowych dziesięć powodów, dla których realizacja inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niezbędna dla rozwoju kraju i powinna być wyłączona z politycznego sporu. – Ambitne narody zasługują na wielkie inwestycje. Taką inwestycją jest Centralny Port Komunikacyjny. To projekt, który powinien być wyłączony z jakiegokolwiek sporu politycznego. Dlaczego Centralny Port Komunikacyjny powinien powstać jak najszybciej? Oto dziesięć powodów – słyszymy.

Morawiecki stwierdził m.in., że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale to nowy system komunikacyjny Polski. – To szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże w dowolne miejsce na Ziemi. Rewolucja komunikacyjna. CPK to cała sieć nowej infrastruktury. Drogi, linie energetyczne, linie kolejowe. To rewolucja komunikacyjna naszych czasów – wskazuje.

Wśród wymienionych obszarów potencjalnego rozwoju kraju, były premier wymienił także gospodarkę oraz bezpieczeństwo militarne. – Impuls dla gospodarki. CPK to ogromne korzyści finansowe dla wszystkich polskich rodzin i potężnych zastrzyk pieniędzy dla polskiej gospodarki. To wzrost PKB, to magnes dla inwestorów i to impuls rozwojowy dla całego kraju – stwierdził.

– Budowanie marki „Polska”. CPK ogromnie umocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Będzie dowodem, że Polska umie planować i realizować ambitne projekty infrastrukturalne. Współpraca międzynarodowa. CPK zwiększy współpracę międzynarodową z naszymi sąsiadami, którzy także skorzystają na tym projekcie. To przesunie centrum rozwoju do Polski i wyrówna szanse między Wschodem a Zachodem Europy. Promocja polskiej kultury. CPK to także wielka inwestycja w promocję polskiej kultury, turystyki i edukacji. Będzie bramą dla milionów turystów, którzy zobaczą, jak wiele Polska ma do zaoferowania innym – wymienia były premier.

