"Ideologia LGBT a edukacja dzieci". Specjalny dodatek "Do Rzeczy"

Media lewicowo-liberalne chętnie uwypuklają, że fundacja Strażnik Pamięci otrzymała w ciągu pięciu lat 8,1 mln zł. Problem w tym, że nie podają, na co zostały przeznaczone pieniądze. Wszystkie wydatki są w pełni transparentne, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Fundacji.

Jednym z projektów organizowanym przez Fundację w latach 2020-2023 było "Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT". Jego głównym celem było doprowadzenie do zmniejszenia a docelowo do wyeliminowania z polskiej przestrzeni publicznej przypadków łamania praw sumienia ludzi wierzących, którzy cierpią pod wpływem presji nowych lewicowych ideologii zgodnie art 196 kk oraz art 194kk. Cel został osiągnięty poprzez wydanie serii zeszytów dołączonych do tygodnika „Do Rzeczy” pt. "Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT" oraz zorganizowanie dwóch konferencji pt. Wolność sumienia i ideologia LGBT".

W ramach projektu ukazało się 20 dodatków, z którymi można się bezpłatnie zapoznać. Warto dodać, że przy tworzeniu dodatków brali udział m.in. prawnicy, filozofowie, etycy, czy eksperci. Ponadto, w październiku ub. roku odbyła się konferencja pt. „Wolność sumienia i ideologia LGBT”, z której zapisem można się zapoznać w serwisie YouTube oraz na naszym portalu. W październiku 2021 r. odbyła się natomiast konferencja "Ideologia LGBT – prawna ochrona rodziny”.

"Ideologia LGBT a edukacja dzieci"

Dlaczego aktywistom LGBT tak bardzo zależy na wprowadzeniu do szkół lekcji edukacji seksualnej? Dlaczego kolejne państwa zachodnie ulegają presji i praktycznie pozbawiają rodziców prawa do wychowania ich własnych dzieci, przekazując tę najważniejszą sferę życia człowieka w ręce ludzi motywowanych ideologią genderową? Dlaczego opór rodziców przeciw powszechnej seksualizacji jest tak słaby? Dlaczego tak bardzo zależy na niej seksedukatorom wszelkiej maści? To wszystko pytania kluczowe. I, jak to często bywa, żeby znaleźć na nie odpowiedź, należy sięgnąć do fundamentów – pisze red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki we wstępie do specjalnego dodatku "Ideologia LGBT a edukacja dzieci".

W dodatku "Ideologia LGBT a edukacja dzieci" m.in.:

• Kurator oświaty Barbara Nowak o ideologach wchodzących do szkół

• Co się kryje za standardami edukacji seksualnej WHO?

• ks. dr hab. Piotr Roszak o agresji wobec chrześcijan

• Sprawa arcybiskupa Viganò

• Totalitaryzm ideologii LGBT

Dodatek można pobrać bezpłatnie poniżej:

