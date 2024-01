Lubnauer: TSUE jest jedyną instytucją wydającą wyroki zgodne z konstytucją

W Polsce pogłębia się chaos prawny związany z działaniami nowego rządu w celu przejęcia TVP oraz Prokuratury Krajowej. Część ekspertów mówi wprost o łamaniu prawa przez nowe władze, pojawiają się też zarzuty dotyczące dualizmu prawnego. Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz wskazuje z kolei, że niedopuszczenie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do pracy w parlamencie powoduje, że mamy do czynienia z "Sejmem kadłubowym", a wszelkie ustawy są przez niego uchwalane nielegalnie.

Innego zdania są jednak przedstawiciele rządzącej koalicji. – Powiedzmy jasno – nie ma dualizmu prawnego. Jest prawo, czyli to, co jest konstytucją, to co z tej konstytucji wynika. To co wynika też z orzeczeń TSUE, bo właściwie doprowadzili do takiej sytuacji, że jedyna instytucją, o której realnie można powiedzieć, że wydaje wyroki na podstawie polskiej konstytucji, to jest TSUE. Dlaczego tak się stało? Ponieważ pierwszą rzeczą, na którą zamachnął się PiS to był Trybunał Konstytucyjny – powiedziała Katarzyna Lubnauer w PR1.

Poseł podniosła też kwestię trójpodziału władzy w ostatnich latach. – Trójpodział władzy oznacza, że tak podzielili się, Jarosław Kaczyński przyjaźni się z panią Julią Przyłębską, pan prezydent Duda to jest towarzysz i kolega pani Manowskiej, czyli I prezes SN. Za to pan Ziobro ma pana Barskiego, prokuratura do niedawna krajowego, który był świadkiem na jego ślubie. W związku z tym uczynili z instytucji, które miały stać na straży prawa w Polsce, które miały być niezależne i co więcej pilnować, patrzeć władzy na ręce. Uczynili organy, które były po prostu im zaprzyjaźnione – mówiła.

PiS zawiadamia prokuraturę ws. działań Bodnara

W poniedziałek klub PiS złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działaniami ministra Adama Bodnara.



– Można dziś powiedzieć "rzeźnik praw obywatelskich", dopuszcza się, w naszym głębokim przekonaniu, bardzo ważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa. Przypomnę, że powołał pełniącego obowiązki – wbrew prawu – Prokuratora Krajowego oraz powołuje, także wbrew prawu, prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest dewastacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Za to odpowiedzialny jest Adam Bodnar. Oceniamy negatywnie jego aktywność w roli ministra sprawiedliwości – mówił w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

