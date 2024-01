"To nie jest tylko szkolenie". Ukraiński ekspert: Wojna Rosji z NATO możliwa już w tym roku

NATO może potajemnie przygotowywać siły do pełnej gotowości bojowej w obliczu zagrożenia rosyjskim atakiem na państwa członkowskie sojuszu. Tak uważa ukraiński ekspert wojskowy Iwan Kyryczewski. Wskazał, że największe w ostatnich latach ćwiczenia NATO Steadfast Defender są bardzo podobne do ćwiczeń ukraińskiej armii sprzed rosyjskiej inwazji.

– Te ćwiczenia są podobne do naszych ćwiczeń z 2022 r., które, sądząc po wszystkim, były ostatnim i bardzo udanym etapem tajnych przygotowań mobilizacyjnych do wojny na pełną skalę. Sama Wielka Brytania wykorzystuje 40 procent wszystkich swoich sił lądowych. To nie jest tylko szkolenie w zakresie wyciągania wniosków. Oni wdrożą wnioski, które wyciągnęli wcześniej – powiedział Kyryczewski.

Według niego, europejskie stolice przygotowują się tego lata do rosyjskiego ataku lądowego na państwa NATO. Wyjaśnił także, jak takie przygotowania do rosyjskiej ofensywy mogą wpłynąć na Ukrainę.

– Wyglądamy na czołowego obrońcę Europy, powinniśmy być wyłącznymi odbiorcami środków. Niezależnie od tego, co się okaże, podczas gdy NATO będzie wzmacniać swoje zdolności obronne, nasze możliwości w zakresie pomocy wojskowo-technicznej nie zostaną wyczerpane – wyjaśnił ekspert.

Rosja zaatakuje NATO?

Dziennikarze niemieckiego "Bilda" jako pierwsi opublikowali informację o możliwej wojnie pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską. Odnosząc się do tajnych materiałów Bundeswehry, wskazano możliwy scenariusz, zgodnie z którym Federacja Rosyjska rozpocznie przygotowania do ataku na Sojusz w 2024 roku. A działania wojenne "nieuchronnie” rozpoczną się w 2025 roku.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że państwa członkowskie NATO powinny przygotować się na możliwą inwazję rosyjską.

Z kolei "Washington Post” ostrzega, że Kreml jest pełen optymizmu i pewności, że uda mu się skutecznie stawić czoła Zachodowi, po zacieśnieniu stosunków gospodarczych i dyplomatycznych z Chinami i krajami Globalnego Południa.

