Hołownia komentuje decyzję prezydenta. "Nie zmienią tego żadne szantaże"

Prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. Jednocześnie Andrzej Duda skierował budżet do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zdaniem głowy państwa istnieją wątpliwości co do braku możliwości udziału w obradach Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP" – podała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Hołownia pisze o "szantażach prezydenta"

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy spotkała się z reakcją marszałka Sejmu. "Prezydent wyszedł na chwilę ze swojej bańki do narodu i podpisał budżet. Po czym wrócił do swojego świata: swoich sędziów, swoich trybunałów, swojej partii. Dobrze, że wyszedł, szkoda, że wrócił. Tu nikt nie czeka na kolejny odcinek sagi o Kamińskim i Wąsiku. Sąd orzekł, panowie nie są posłami, nie będą uczestniczyć w obradach. Kropka. Nie zmienią tego żadne szantaże pana prezydenta" – napisał Szymon Hołownia na platformie X.

"Sąd orzekł i to ten Najwyższy, że posłowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są posłami. A Pan Marszałek niby wyszedł z TVN, a jednak nie wyszedł i dalej w TVN-owskiej bańce alternatywnej rzeczywistości mentalnie tkwi. I nie respektuje postanowień Sądu Najwyższego. Szkoda Polski" – skomentował poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekonuje, że Kamiński i Wąsik utracili mandaty poselskie, innego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Zastanawiam się, kto Szymonowi Hołowni sufluje te prawne bzdury? Posłowie Kamiński i Wąsik nie utracili swoich mandatów, a cały bałagan jest właśnie skutkiem działań marszałka" – pisał na portalu DoRzeczy.pl sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Mariusz Muszyński z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

– Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają mandaty poselskie. Skoro tak, to mają prawo być w Sejmie – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda ułaskawił przebywających w zakładach karnych i skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Byli szefowie CBA spędzili za kratkami 15 dni, obaj prowadzili głodówkę.

