"Byłem często negatywnie przedstawiany". Morawiecki o TVP Kurskiego: Nie była na usługach rządu

W rozmowie z portalem Business Insider Mateusz Morawiecki został zapytany o TVP za czasów prezesa Jacka Kurskiego. – Nie trzeba długich poszukiwań, żeby się przekonać, że byłem tam często negatywnie przedstawiany – odpowiedział były premier.

– To chyba świadczy o tym, że telewizja nie była na usługach rządu. Moja walka o media publiczne wynika z pryncypiów – nie ma demokracji bez pluralizmu mediów. Jeśli TVN, TVN24 i neo-TVP mówią bezkrytycznie to samo i zapraszają tych samych gości, to jest to działanie wbrew interesowi publicznemu – przekonywał poseł PiS. I przyznał, że telewizję publiczną można było prowadzić inaczej.

Pegasus. Morawiecki zapewnia: Działania operacyjne za zgodą sądów

Mateusz Morawiecki był także pytany, czy miał wiedzę na temat wykorzystywania Pegasusa. – Kilkakrotnie upewniałem się u ministra koordynatora służb specjalnych i jego zastępcy, czy za każdym razem jest decyzja i zgoda sądu na użycie kontroli operacyjnej. Za każdym razem otrzymywałem potwierdzenie, że za zastosowaniem tego typu systemów stoi decyzja niezależnego sądu – odparł.

W piątek Sejm wybrał skład komisji śledczej do spraw Pegasusa. Za przyjęciem uchwały głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, jeden parlamentarzysta się wstrzymał. Pełna nazwa komisji brzmi: Komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości wykorzystania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oprogramowania Pegasus. Członkami komisji zostali: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński (Koalicja Obywatelska), Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz (Prawo i Sprawiedliwość), Magdalena Sroka i Paweł Śliz (Trzecia Droga), Tomasz Trela (Lewica) oraz Przemysław Wipler (Konfederacja). Komisja będzie dążyć do ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za zakup Pegasusa, analizować zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec obywateli Polski oraz sprawdzać przypadki potencjalnego naruszenia praw obywatelskich i nadużyć władzy w tym kontekście, obejmując swym zasięgiem działania od 2015 do 2023 r.

