Ruch prezydenta ws. budżetu. Duda wydał oświadczenie

Prezydent Andrzej Duda wydał w czwartek oświadczenie. – Ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję z tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął – powiedział.

Andrzej Duda mówił także o wielkich inwestycjach, takich jak Centralny Port Komunikacyjny oraz budowa elektrowni atomowych w Polsce. – To także rozwój naszych portów. Wielkie plany w porcie gdańskim, w Świnoujściu, w Szczecinie. To wszystko co tak niezwykle ważne przy rozwijającej się strukturze kolejowej i drogowej, abyśmy w coraz większym stopniu byli w stanie być oknem na naszą część Europy i świat – wskazał.

Prezydent podpisał ustawę budżetową

W środę prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. Jednocześnie Andrzej Duda skierował budżet do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zdaniem głowy państwa istnieją wątpliwości co do braku możliwości udziału w obradach Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP" – podała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

"Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje co do możliwości skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, należy podkreślić, że zgodnie z art. 225 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu. W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca" – przekazano w oświadczeniu.

